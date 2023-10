El Obispado de Málaga rompe la colaboración con la diócesis venezolana del padre Roberto detenido por acoso

El padre Roberto fue ordenado sacerdote en 2015 y aterrizó en Málaga en 2018, concretamente como cura de Archidona en las iglesias de Santa Ana y de la Victoria, así como en el convento de Las Mínimas. Tiempo después, ya en 2019, comenzó a coincidir en diversos actos con Paula (nombre ficticio) por motivos laborales. Al principio, explica que bromeaba sobre su estado civil. "¿Te has echado novio? Tú ya te tienes que casar", recuerda.

Sin embargo, los comentarios "fuera de lugar" escalaron exponencialmente en una convivencia religiosa donde asegura que llegó a relacionar el momento en el que ingería comida con una práctica sexual. "Mi cara y la de la gente de alrededor fue un poema", explica la mujer -de 31 años-. Pese a que relata que recriminó este comentario, no por ello cesaron más del mismo estilo hasta que su madre, que también se encontraba en el lugar, "le paró los pies porque me estaba faltando el respeto".

"Intentaba que no me tocara estar cerca de él"

"Desde entonces, cada vez que coincidía con él en algún evento, trataba de que no me tocara estar cerca de él", cuenta Paula. Si bien, explica que el padre Roberto se hizo con su número de teléfono que utilizaba para el trabajo y entonces comenzó a escribirle de manera continuada, aunque esos mensajes no tuvieran respuesta por parte de la mujer. "Siempre me preguntaba dónde estaba y qué hacía".

Describe también una situación que sufrió con el sacerdote el día en el que se conmemora a la Virgen de Gracia, patrona de Archidona. "Vino después de oficiar su misa a saludarme y empezó a acariciarme el pelo y a hacerme como un masaje. Me incomodó mucho porque no tenía ninguna confianza con él", describe.