La Oficina del Censo empezará a enviar la documentación para el voto por correo a partir del 3 de julio

Vuelta a empezar. Con las elecciones municipales recién terminadas, la profesionales de la Oficina del Censo Electoral trabajan ya en la preparación de la logística para los comicios generales adelantados al 23 de julio. El objetivo es que todos los ciudadanos con derecho al sufragio puedan expresar su voluntad. Una carrera contrarreloj, pero en la que, al mismo tiempo, tienen que respetar los plazos que marca la Ley Electoral.

Por ello, aunque la Oficina empieza a recibir solicitudes para el voto por correo, sus técnicos aclaran que hasta el 3 de julio no pueden comenzar a enviar a los interesados la documentación y las papeletas correspondientes. El jefe de este organismo, Antonio Sánchez, recuerda que ahora los partidos tienen que formar sus candidaturas, que las listas no serán oficiales hasta finales de junio y que luego hay que imprimir las candidaturas. De modo que hasta dentro de un mes, aunque se den mucha prisa solicitándolo, quienes se decanten por la opción del voto por correo no comenzarán a recibir la documentación y las papeletas. Exactamente, como muy pronto, a partir del 3 de julio.

Estos envíos son por correo certificado y se entregan de forma personal al interesado, que debe acreditar su identidad mediante el DNI. Por ello, Sánchez insiste en que los ciudadanos que soliciten el voto postal deben hacerlo al domicilio en el que vayan a estar entre el 3 y el 19 de julio. Por ejemplo, si están empadronados en Málaga, pero entonces se van a encontrar en el País Vasco, deben pedirlo para la dirección en la que vayan a estar entre esas fechas.

La Oficina del Censo Electoral remite a cada elector la documentación que marca la ley para ese tipo de sufragio más las papeletas de todos los partidos que participan en la contienda electoral. Si en el primer intento, en el domicilio indicado, el cartero no localiza a la persona en cuestión, intenta una segunda entrega. Ésta siempre tiene que ser en mano al interesado, debidamente identificado. Si tras los dos intentos no lo encuentra, le deja un aviso para que recoja el envío en la oficina de Correos correspondiente. Este organismo es junto con la Oficina del Censo Electoral –dependiente del Instituto Nacional de Estadística– la otra pieza clave para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto por correo. Esta mecánica, es la que se sigue para el Censo de Españoles Residentes en el país (CER).

Pero además están los que se encuentran fuera de España. Forman el llamado Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). En el caso de la provincia de Málaga, son unos 60.000. Dado que tienen que hacerle un primer envío con la notificación de su derecho a votar, una hoja informativa y los sobres para Congreso y Senado más un segundo con las papeletas, la Oficina del Censo Electoral malagueña tiene que remitir sólo del CERA unas 120.000 cartas. Un trabajo a contrarreloj y riguroso que es esencial para el derecho al sufragio.