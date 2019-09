Trámite para no recibir propaganda electoral en casa

Existe un trámite para quien no desee recibir el material electoral típico de cada comicio en el que los partidos envían sus listas con los respectivos sobres a nombre de cada elector para que los voten. Puede hacerse por internet a través de la Oficina del Censo Electoral solicitando la exclusión. Este trámite evita el buzoneo nominal, pero no el indiscriminado sin nombre y apellido del elector. Esta gestión puede hacerse durante todo el año ya que siempre está abierta. Pero a efectos de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, puede realizarse hasta el próximo 7 de octubre. Es un trámite que no hace falta renovar en cada elección, sino que es una decisión que se mantiene en el tiempo. Eso sí, puede ser revertida, lo que requiere el correspondiente trámite de inclusión otra vez ante la Oficina del Censo Electoral.