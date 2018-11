“Ofrezco 1.000 euros y una habitación para obtener mis papeles”

Su delicada situación económica le ha llevado a recurrir a internet para comprar –a título particular– un matrimonio en España a cambio de conseguir los papeles, que son, asegura, la “carta de presentación”. “Es muy difícil estar ilegal”, se lamenta. Víctor es ecuatoriano pero lleva afincado en el sur desde hace más de una década. Ofrece 1.000 euros y una habitación de alquiler durante seis meses a cualquier mujer que esté dispuesta a casarse con él. “Puse el anuncio porque estaba desesperado. Tengo un hijo de 3 años”, explica en una entrevista telefónica con este periódico. Tiene, asegura, el consentimiento de su pareja porque se trataría de una relación “ficticia”. Ya ha recibido unas 50 llamadas desde Murcia, Cataluña, Madrid, Valencia...Pero, por el momento, ninguna de las ofertas se ajusta a su presupuesto. “Me piden 5.000 o 6.000 euros, es una barbaridad. Ya he perdido la esperanza”, manifiesta.

El hombre puso su caso en manos de cinco abogados diferentes para obtener la residencia legal en España. Hasta ahora, no solo no la ha conseguido sino que, según su testimonio, ha sido víctima de una “estafa de 5.500 euros”. “Al final di con un letrado muy sincero. No se puede hacer nada porque se me ha pasado el tiempo: mi tarjeta de residencia está totalmente denegada. Somos mucho los que nos encontramos en esta situación”, recalca Víctor.

Testimonio “Somos muchos en esta situación. Revisen mi fichero policial, no tengo nada”, recalca

Su situación se complicó tras perder su trabajo en una empresa de eventos como responsable comercial. Necesita un contrato de al menos un año. Y advierte: “Hay mucha gente que no se merece la tarjeta. Revisen mi fichero policial. No tengo nada. No queremos robar”.

Los portales de anuncios se han convertido en auténticos mercados matrimoniales. Basta con teclear en un buscador matrimonios de conveniencia para encontrar a españoles que se ofrecen, por una equis cantidad de dinero, para bodas de conveniencia y a la inversa. “Soy hombre español y me ofrezco con mujer de hasta 50 años para la obtención de sus papeles a cambio de compensaciones o de una relación estable y en el futuro ella tendría mi pensión”, reza uno de los mensajes publicados recientemente.