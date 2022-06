Oracle forma a 10 mujeres en riesgo de exclusión social en Málaga para que puedan montar sus propias empresas

La finalidad de las empresas, sobre todo de las grandes y medianas, no debe ser solo ganar dinero sino ayudar con su conocimiento, sus productos, su tecnología, su personal o aportando los recursos necesarios a que la sociedad sea mas justa y todas las personas puedan crecer, independientemente de su sexo, edad, capacidades, raza, religión, lugar de nacimiento, etcétera. Queda un largo camino por delante pero muchas empresas ya lo están haciendo, a través de sus departamentos de Responsabilidad Social Corporativa.

Un ejemplo es el de la multinacional tecnológica Oracle, que ha lanzando el programa Back2Work en Málaga a través del cual ha formado a diez mujeres en riesgo de exclusión social de la provincia para que tengan los conocimientos necesarios de marketing, redes sociales o contabilidad, entre otros aspectos, para poder crear su propio negocio y no tener que depender económicamente de nadie.

Este programa empezó en enero con una preselección de 20 proyectos y se eligieron diez. En los cuatro meses siguientes estas mujeres recibieron la formación necesaria y ayer martes fue la clausura de la primera edición. No hace falta decir que estas mujeres están ahora ilusionadas con la idea de poder iniciar una nueva vida. "Gracias a Oracle Back2Work, he ampliado mis conocimientos y he podido poner en marcha mi proyecto. Cuando empecé, no tenía conocimientos de finanzas, marketing o redes sociales, por ejemplo y he aprendido muchísimo de todos esos sectores a lo largo del programa. Además, los mentores y profesores nos han apoyado mucho durante todo el proceso, además de contar con el apoyo emocional de todas las otras participantes, algo muy importante. Sin duda, el programa ha sido muy enriquecedor y me ha ayudado y sentirme segura de mí misma para conseguir mi objetivo”, aseguró Patricia Barbero, una de las mujeres participantes.

“El programa es muy innovador y ha sido la palanca para que pudiera soñar y realizar mi sueño en un momento muy difícil a nivel personal y familiar en el que me encontraba. El proyecto me ha enseñado a tener más confianza en mí misma y a creer en mis proyectos. Además, todos los profesores y mentores nos han apoyado mucho desde el primer momento, y más allá de los conocimientos y formación que nos brindaron, hemos contado con su apoyo emocional a todo momento. Todos han creído en nuestros proyectos, respetando nuestras circunstancias y estoy muy agradecida”, añadió Amina Kamiur.

Oracle ha impulsado el programa y ha puesto a disposición de las mujeres emprendedoras un grupo de voluntarios que le han ayudado en diversos aspectos. Pero no ha ido sola, sino que ha contado con la participación de profesores de varias instituciones y entidades asentadas en Málaga como el Ayuntamiento de Málaga, BIC Euronova, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), el Proyecto de educación financiera Edufinet impulsado por Unicaja Banco y Fundación Bancaria Unicaja, la escuela de negocios ESIC, Málaga TechPark, Women in Málaga TechPark, la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), la Asociación de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (ANSEMAC), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR), Málaga Comercio y las consultoras Amalia Fernández, Rosa Muriel y MOVA Consulting.

"Estamos muy contentos de celebrar la clausura de Oracle Back2Work, un programa que nació hace tres años y que se ha puesto en marcha en octubre del año pasado con el fin de ayudar a mujeres de la provincia de Málaga que no se han beneficiado de una base formativa o un puesto de trabajo que les permita estar en activo y ser independientes económicamente. Gracias a todos los colaboradores, profesionales y voluntarios involucrados en este bonito proyecto, hemos podido brindar una camino a 10 mujeres en situación desfavorecida en Málaga”, detalló Ana Pedraz, precursora del proyecto en Oracle Málaga.

"Para el Ayuntamiento de Málaga y Promálaga el proyecto de Oracle es espectacular. Nosotros trabajamos en muchos proyecto de emprendimiento y mentorización pero este, específico para mujeres, es único", dijo Francisco Salas, Gerente de Promálaga. Ignacio de la Vega, director de ESIC en Málaga, destacó por su parte que "la parte social del programa y su apuesta por la empleabilidad de la mujer es muy importante. Es fundamental que la mujer emprendedora reciba una formación basada en una metodología firme y que dé consistencia a su proyecto". María del Mar Molina, de Edufinet, pronosticó "un futuro brillante al programa, no solo como impulso a las emprendedoras sino también como referencia y motivación para las nuevas generaciones".

Estas diez mujeres se van con un plan de negocio profesional bajo el brazo, ganas de hacer cosas, un grupo de amigas porque en este tipo de cursos se genera mucha complicidad y, sobre todo, con la autoestima por las nubes para poder desarrollarse personal y profesionalmente y salir de la exclusión social.