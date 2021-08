El PP critica que el Gobierno “está desmantelando” los Cercanías de Málaga

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Andaluz y coordinador general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “está desmantelando los servicios de Cercanías en gran parte de municipios de España”, como ocurre en Málaga.

“Si lo que ocurre en Málaga continua y no lo paramos llegará a desmantelarse la red de Cercanías que tenemos en toda España”, dijo, insistiendo en que los problemas con este servicio por la reducción de horarios y trenes “no es una cosa exclusiva de la provincia, aunque se ha cebado con la Costa del Sol”.

A su juicio, “es inasumible” un Gobierno que “está ausente, que está de vacaciones o de huelga de brazos caídos desde hace más de tres años”. Por ello, indicó que el PP reclamará en los ayuntamientos, en las distintas administraciones como la Diputación Provincial, y también llevarán una iniciativa al Parlamento de Andalucía para exigir al Gobierno de España que ponga “medidas urgentes para paliar esta situación de déficit de trenes de Cercanías” en la Costa del Sol, Sevilla o Jaén, entre otros.

"Es un ataque a las comunicaciones de la Costa del Sol y al transporte público"

Carmona, en el municipio malagueño de Fuengirola, junto con la diputada nacional del PP Carolina España y la alcaldesa, Ana Mula, dijo que “todos los días escuchamos al PSOE hablar de movilidad, de sostenibilidad”, advirtiendo de que “en boca de los socialistas esto son palabras vacías”.

“¿Qué más movilidad hay que el Cercanías entre los municipios de Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos y Málaga, que no solamente usan los turistas que ahora están pasando de manera importante sus días en la Costa del Sol, sino también todos los trabajadores que viven aquí y que se desplazan?”, se preguntó, lamentando que por la “reducción” de horarios y trenes “es un servicio que ha quedado “lastrado de manera muy significativa”. En este punto, explicó la reducción de horarios y trenes, señalando que son “más de 80 en una sola semana entre huelgas y falta de profesionales, de maquinistas, que no han sido suplidos, no han sacado plazas”.

Por su parte, España criticó también que en plena temporada alta, en agosto, “el Gobierno de Pedro Sánchez ha reducido considerablemente el número de trenes de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola”, advirtiendo del “perjuicio” tanto para el turismo como las personas que se tengan que desplazar porque vivan o trabajen. “Es un ataque a las comunicaciones de la Costa del Sol y transporte publico y sostenible”, abundó, preguntándose de nuevo “¿Dónde está Sánchez para resolver los problemas reales de los ciudadanos?”.