Renfe suprime 82 trenes de Cercanías esta semana en Málaga por la falta de maquinistas

La suspensión de Renfe en los últimos cinco días de esta semana de 82 trenes de cercanías, todos ellos estipulados por el Ministerio de Transportes como de Obligación de Servicio Público (OSP), provoca que en breve se alcancen los 2.500 trenes suprimidos en lo que va de 2021, “suma y sigue en el desmantelamiento del ferrocarril público y social”, comentaba el sindicato. “Todo esto se une a la drástica disminución de plantilla y recortes que venimos sufriendo nos lleva a una situación caótica”, explicó el secretario de CGT en Andalucía, Miguel Montenegro.

Algunos pasajeros, que se encontraban en la Estación de Málaga María Zambrano, reconocieron que ni se percataron de esta situación. “No es la primera vez que tomo el C1 para Fuengirola esta semana, ya que mi familia veranea allí, y yo no he tenido que esperar mucho tiempo para que llegase el tren”, reconoció la joven Marianela Fernández, que se disponía a pasar el fin de semana con su familia en la vecina localidad.

Renfe admitió que la inmensa mayoría de trenes que realizan el trayecto Málaga con Fuengirola circularon con normalidad. Además, la operadora explicó que los pasajeros afectados tuvieron que esperar al siguiente viaje, lo que supone “un retraso de 20 minutos como máximo”.

Finalmente, el sindicato CGT pudo realizar este viernes con éxito la marcha cangrejo a paso de tortuga a pesar del rechazo de la Subdelegación del Gobierno gracias a un proceso por la vía de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. El sector ferroviario tomó en la mañana del viernes desde las 12:00 la calle Héroe de Sostoa, en su confluencia con la estación de Málaga María Zambrano, para exigir, con los medios legales a su alcance, que se incremente el número de profesionales para poder atender las cargas de trabajo existentes.

Las movilizaciones continuarán desde el próximo lunes a las 14:00 hasta la misma hora del martes 17, coincidiendo justo con el final de este puente de la 'no Feria' en la capital malagueña. Esto obliga a Renfe a activar los servicios mínimos para las líneas de Cercanías C1 y C2, con destinos Fuengirola y Álora, respectivamente, y se suspenden por el momento hasta 12 lanzaderas.

Así, el tiempo máximo de espera para poder tomar una línea del C1 con destino Fuengirola podrá rondar los 50 minutos este lunes, de 21:10 a 22:00. El resto de intervalos oscilarán entre los 20 y los 40 minutos de espera. Sin embargo, para tomar la línea C2, la espera podría prolongarse hasta las cuatro horas, ya que desde las 13:40 no partirá otra línea desde la estación de Málaga Centro Alameda hasta las 17:40.

El resto de intervalos entre trenes durante la jornada no será superior a las dos horas. Miguel Montenegro, secretario de CGT en Andalucía, demanda un ferrocarril público y social y la recuperación del horario del tren de Cercanías. “El jueves se suprimieron 26 trenes sin que hubiese huelga por falta de personal, este viernes solamente se cancelaron 16 trenes, que son los servicios mínimos que ha decretado el servicio de transportes”, estimó Montenegro.