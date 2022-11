El PSOE empuja a Cs a posicionarse con la torre del puerto de Málaga

Nuevo capítulo de la torre del puerto. El PSOE sigue empujando a Ciudadanos (Cs) para que se posicione –esperan que en contra– con la torre del puerto. La jugada pasa por dejar solo al PP al frente del proyecto, aunque sea sólo de cara al público. Para ello, ha presentado una moción urgente para el Pleno de este jueves en el que se incluye que el Ayuntamiento "muestre su disconformidad" al proyecto.

Esta expresión es mucho más suave que la que vienen usando los socialistas en anteriores ocasiones que han llevado el tema a debate. Del "rechazo frontal", pasan a la "disconformidad", lo que supone un guiño a Noelia Losada, portavoz de Cs, que le haría más fácil aprobar el punto. Todo ello, después de que afirmase que "personalmente no le gustaba el proyecto", aunque abogó por proteger la seguridad jurídica.

Fuentes de Ciudadanos afirman que están "meditando el sentido del voto y planeando hacer alguna enmienda". La baza es complicada para el partido naranja, que puede empezar a marcar distancia con el PP. En este sentido el portavoz socialista les ha advertido que corren el riesgo de acabar "en la centrifugadora popular".

Los socialistas, además de solicitar que el Ayuntamiento declare su disconformidad con el proyecto, piden que se "abogue por una Málaga más sostenible frente al auge especulativo que vive la ciudad en materia de vivienda" y que "paralice los trámites urbanísticos para la realización" del hotel rascacielos.

Iceta

Es decir, que apoye el modelo de ciudad que viene defendiendo Pérez después de que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, declarase que no iban a poner impedimentos desde su cartera al proyecto en Consejo de Ministros, mostrándose muy favorable a la edificación en altura. Declaraciones que más tarde tuvo que matizar y afirmar que apoyaba el modelo de ciudad que proyectan los socialistas de Málaga.

Pérez, preguntado por los periodistas, no ha querido mojarse sobre si el Consejo de Ministros, en caso de que el trámite llegué a esa instancia, se opondría; recordando que el siguiente paso necesario pasa por el Ayuntamiento y confiando en que la edil naranja vote en contra.

En este sentido, ha recordado que "ahora mismo no existe inseguridad jurídica, no hay derechos adquiridos por parte de ningún promotor". Y ha apuntado que para aprobar la modificación del Plan Especial del Puerto que requiere se necesita la mayoría absoluta, por lo que si Losada se abstiene no saldría adelante. También ha apuntado a que estos trámites "deberían aprobarse por mayoría reforzada de tres quintos del Pleno". Una baza más para seguir empujando a Losada contra la torre del puerto.