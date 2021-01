PSOE y Adelante piden una consulta ciudadana por la torre del puerto de Málaga

El PSOE abandona con matices su ambigüedad con la torre del puerto. En una moción presentada por la vía de urgencia con Adelante Málaga, los socialistas colocaron este miércoles en la primera línea del debate municipal un proyecto fuertemente contestado por parte de la sociedad malagueña.

Tanto que los dos partidos reclamaron al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que impulse una consulta ciudadana sobre el rascacielos en el dique de levante. Más allá de que la propuesta no tiene ningún viso de salir adelante por el rechazo del equipo de gobierno, no deja de tener su valor porque tras meses de dudas el PSOE vira en parte el mensaje que venía trasladando. No obstante, en la moción tampoco dan ningún detalle de cómo se llevaría a cabo esa consulta.

Daniel Pérez, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, explicó que la consulta ciudadana es “una demanda creciente” ante un proyecto de este calado. “El hecho de que sea una construcción fuertemente contestada por la ciudadanía la justifica”, agregó.

“Le decimos al alcalde de Málaga que tenga la mente abierta, amplitud de miras y que escuche, que permita que los malagueños se puedan pronunciar”, subrayó Pérez y añadió que no se trata más que de “hacer uso de lo que recoge nuestro propio reglamento del pleno”. “Creemos que este tema requiere de una consulta ciudadana y que sean la mayoría de vecinos los que puedan pronunciarse de si están a favor o en contra, no tenemos ningún sesgo”, aclaró el portavoz socialista.

Según Pérez, el grupo socialista condicionó su apoyo a la reconciliación del proyecto con la ciudadanía. “Lo que queremos es que tengan la oportunidad de pronunciarse, respetamos las distintas opiniones, pero tenemos que dar la oportunidad para la consulta”, añadió.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, destacó que el grupo han mantenido desde los inicios una “posición contraria” a la construcción del hotel rascacielos en el dique de Levante. “Sin adentrarnos en los motivos de fondo que nos han llevado a esta oposición, lo que pedimos conjuntamente con el grupo socialista en esta moción es la realización de una consulta ciudadana para que los malagueños podamos decidir sobre un proyecto de una gran envergadura y entidad en una zona muy céntrica de la ciudad, la postal más emblemática, y una decisión que de llevarse a cabo afectará a varias generaciones”.

Zorrilla incidó en que “el voto que se dan en las urnas cada cuatro años no es un cheque en blanco, hay cauces para la participación política reconocidos en nuestra Constitución y en nuestra legislación que deben de usarse cuando se trata de decidir sobre proyectos de capital importancia”. Algo, señaló, que denotaría la “madurez democrática” de la sociedad malagueña y que se ha llevado a cabo en decenas de ciudades españolas.

El alcalde de Málaga no tardó en contestar a la propuesta, que contará con el rechazo del equipo de gobierno. De la Torre ratificó su apoyo al rascacielos que será “muy útil para la ciudad”, que reforzará el turismo de lujo y de congresos y revitalizará el sector comercial de la zona y del centro de Málaga. También criticó el cambio de postura del PSOE, “instalado en el sí hasta ayer”.