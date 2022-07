El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga poner fin al retraso de tres años en el puente del CAC

El Grupo Municipal Socialista en Málaga pedirá en la próxima comisión de Urbanismo del próximo lunes "un informe interno para evaluar posibles negligencias" tras el "retraso" de más de tres años en la construcción del nuevo puente cercano al Centro de Arte Contemporáneo (CAC), en el centro de la capital, para unir los barrios de Soho y El Perchel sobre el cauce del río Guadalmedina.

Así lo ha pedido en rueda de prensa el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz del grupo, Begoña Medina, el responsable de Urbanismo en el PSOE y firmante de la moción, Mariano Ruiz, y la edil Alicia Murillo.

Para Pérez, "un equipo de gobierno que no es capaz de cerrar un contrato de una obra menor como el nuevo puente del CAC, una infraestructura tan demandada por los comerciantes de ambas riberas, no es un buen gestor". De hecho, se cumplen ahora dos años del derribo de la anterior pasarela peatonal, "que ya llevaba un año cerrada al público por problemas en su estructura".

Para el socialista, "los grupos de la oposición debemos conocer exactamente qué ocurre con esta obra, si hay excusas sólidas para este retraso o si, por el contrario y como nos tememos, esto es otra muestra más de la mala gestión del PP en el Ayuntamiento de Málaga".

Así, ha señalado que si el alcalde, Francisco de la Torre, "no ha podido poner en marcha un contrato de menos de 500.000 euros en tiempo y forma, ¿Cómo espera hipotecar a la ciudad en más de 400 millones de euros por su proyecto del Eje Litoral, abriendo en canal durante años el centro de la ciudad", se ha preguntado.

"Además, los retrasos en el Gerencia Municipal de Urbanismo no lo denunciamos sólo los socialistas. El propio Colegio de Arquitectos y promotores de la ciudad se quejan desde mediados de 2021 porque la ciudad de Málaga sufre una importante parálisis, porque acumula grandes retrasos en las obras de infraestructuras importantes y la gestión de expedientes", ha manifestado Pérez.

De hecho, ha indicado que estas quejas "motivaron la defensa del PSOE de una moción que llevó el sentir del colectivo de arquitectos y promotores al pleno municipal, sin que se hayan tomados nuevas medidas para agilizar procesos".

Según el socialista, "la teoría de la parálisis en Urbanismo se sustenta además de las conclusiones del informe del Foro de Regulación Inteligente que apuntaban a que la excesiva burocracia urbanística supone un riesgo para el crecimiento de la ciudad de Málaga".

Estas declaraciones las secunda Ruiz, edil del PSOE que defenderá la moción el próximo lunes para "exigir al equipo de gobierno que acabe con la tardanza en la construcción del puente del CAC". "De este equipo de gobierno sólo tenemos incumplimientos constantes en los tiempos acordados para obras de envergadura, como calle Carretería, la situación en la parcela del Astoria-Victoria, el eterno proyecto del Guadalmedina, los parques de Campamento Benítez y de Arraijanal y, además, esta pasarela del CAC", ha dicho.

"Si no han sido capaces en tres años de hacer un puente que ya tenía un presupuesto estimado, en torno a los 400.000 euros más IVA y un plazo de ejecución de tres meses, cómo vamos a confiar en su gestión para el desarrollo urbanístico de la ciudad", ha manifestado Ruiz, quien ha instado "a iniciar las obras a la mayor brevedad posible, además de garantizar el montante de este proyecto, asumiendo que no se producirá ningún sobrecoste añadido".

Colapso por la lentitud de la Administración

El edil ha recordado manifestaciones como las de la Asociación de Estudios Urbanísticos y Territoriales Teatinos, "que considera que todo está colapsado por la lentitud de la Administración, que se ha multiplicado por cinco en los últimos años", y apunta directamente a la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Ha apuntado que "tanto es así, que el propio Foro de Regulación Inteligente advertía a finales de 2021 que el retraso en la burocracia de la GMU supone pérdidas de 13.500 millones de euros anuales en inversión, algo que una ciudad como la nuestra no se puede permitir".

"Estos retrasos en la gestión del desarrollo urbanístico de la ciudad no sólo afecta a las grandes obras, también a los ciudadanos", ha advertido el concejal socialista, quien señala que "el listado de proyectos que duermen el sueño de los justos es interminable, en la inmensa mayoría de ellos, la principal responsable es la GMU".

Ruiz no ha acusado de esta "parálisis" a los técnicos municipales, sino "a una infraestructura de ordeno y mando del equipo de gobierno". "Un área tan importante como Urbanismo no puede depender de un concejal que no es diligente en procurar los permisos para actuaciones importantes como la accesibilidad y la movilidad peatonal de la ciudadanía", ha dicho en referencia a Raúl López. En suma, "un mandato en blanco para la ciudad de Málaga", ha zanjado.