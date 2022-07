El PSOE reclama en la Diputación de Málaga la apertura de los centros de salud por la tarde

La diputada provincial del PSOE, Desirée Cortés, ha reclamado la apertura inmediata de los centros de salud en horario de tarde. Los socialistas han presentado una moción a comisión en la Diputación de Málaga instando a la Junta de Andalucía a la apertura inmediata de los centros de salud en horario de mañana y tarde y a que haga efectivo un incremento de las plantillas de los centros sanitarios, especialmente la de los de atención primaria, para que se cubran las vacaciones y otros permisos reglamentarios del personal sanitario.



Asimismo, los socialistas instan a la Junta a cubrir las plazas de pediatría de la provincia de Málaga donde no hay atención pediátrica y a fortalecer los sistemas telemáticos para facilitar la interacción entre los usuarios y el servicio sanitario público de Andalucía, especialmente en Salud Responde.



Cortés ha recordado que Málaga ha arrancado el verano con casi el doble de ingresos por Covid que en 2021 y que el gobierno andaluz no está cubriendo ni bajas ni vacaciones en el sistema público de salud. “La asistencia presencial es mínima o inexistente hasta octubre y nuestros centros de salud cierran las tardes de verano. Esta realidad está generando que muchos ciudadanos y ciudadanas opten por acudir a la sanidad privada, desesperados por la desatención que reciben. Moreno Bonilla debe de abandonar su plan de privatización de la sanidad y priorizar todos los recursos para la sanidad pública, universal y de calidad”, ha afirmado.



“La atención sanitaria empeora en toda la provincia durante la época estival, ya que al aumento de la población por la llegada de turistas se suma el hecho de que la Junta no cubre las vacantes por vacaciones u otros permisos reglamentarios”, ha subrayado.



“La nula previsión y la nefasta planificación del Gobierno andaluz traerán consigo un verano más el cierre de los centros de salud por las tardes. En la capital de los 28 centros abrirán sólo seis (Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, Churriana, Teatinos, La Roca y El Palo). En el resto de la provincia, el cierre afecta a un 60-70% de los centros de salud”, ha advertido. Por ello, ha pedido a la Junta que refuerce la atención sanitaria en Andalucía y muy especialmente en la provincia de Málaga.