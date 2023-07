El PSOE de Málaga denuncia el "estado de abandono" del barrio de Las Flores

El PSOE de Málaga ha denunciado el "estado de abandono" en el que, a su juicio, se encuentra desde hace años la barriada de Las Flores, en el distrito Ciudad Jardín. "Se trata de un barrio humilde, de familias trabajadoras, que ha visto cómo año tras año el equipo de gobierno va dejando que su barrio muera poco a poco. Cada vez hay menos limpieza, menos equipamiento y en peores condiciones", señala la concejal socialista Rosa del Mar Rodríguez.El "deterioro y la suciedad" de Las Flores, sumado a los "problemas de seguridad por la escasa vigilancia policial", está empujando a los vecinos a salir del barrio. "Apenas quedan un puñado de comerciantes y ya sabemos que un barrio sin comercio local y sin tiendas de toda la vida acaba muriéndose", apunta la edil.Problemas que "el grupo socialista lleva años denunciando y para los que el Partido Popular sigue sin dar una solución", como es el caso de la calle Bocana, que "lleva 25 años sin acerado y sin asfaltar debidamente" y que "va a causar algún día una desgracia por la cantidad de niños y de vecinos que la transitan". Como ha podido comprobar Rosa del Mar Rodríguez, "la calle está en tan mal estado que incluso hay un muro que se está desplazando y corre el riesgo de caer encima de unos edificios. No basta solo con pintarlo y señalizarlo como tiene previsto el equipo de gobierno. Es una cuesta muy inclinada, con curvas y sin arcén ni aceras, y no olvidemos que es el camino hacia una guardería".Además de estas deficiencias que sufren los vecinos de Las Flores a diario, se suman los cortes de electricidad en plena ola de calor. "La semana pasada, con temperaturas de hasta 40 grados, se iba la luz a media tarde y no volvía hasta el día siguiente. Con lo cual, ni aire acondicionado, ni ventilador ni nada, pero el Ayuntamiento prefiere seguir sin mover un dedo", explica la socialista, que también denuncia el "deficiente estado de la vegetación, con falta de poda y mantenimiento de los árboles".Estos problemas no son más que el fiel reflejo de "la dejadez, el abandono y mirar para otro lado". La concejal Rosa del Mar Rodríguez pide al alcalde, Francisco de la Torre, y al equipo de gobierno una mayor atención a la barriada de La Flores, en Ciudad Jardín, para que sus vecinos no se vean obligados a marcharse: "Los vecinos quieren tener una mínima dignidad cuando salgan a pasear por su barrio y no quieren irse al barrio de al lado a dar un paseo con sus hijos. Quieren quedarse en su barrio, aman a su barrio y por eso siguen desde hace ya varios años clamando por un arreglo que nunca llega y por promesas incumplidas".

Filtraciones de aguas fecales

Por otro lado, indican desde el grupo socialista, los vecinos de Las Flores "llevan ya muchos años" quejándose de filtraciones de agua fecales provocadas por un defecto en la rehabilitación de la barriada y que les está suponiendo un coste. De hecho, durante la Comisión de Sostenibilidad Medioambiental del mes de diciembre de 2022, el grupo municipal Socialista arrancó al Ayuntamiento de Málaga el compromiso para poner en marcha un plan integral de saneamiento en la barriada de Las Flores. Un plan que a día de hoy no se ha llevado a cabo. "Los vecinos no son culpables de esto y recordemos que son familias obreras que no pueden hacer de ninguna manera frente al elevadísimo coste que conlleva el arreglar estas injerencias", denuncia la edil socialista.Estas filtraciones están causando deterioros en los locales comerciales, que cuentan con "humedades y filtraciones tremendas" en la mitad de su superficie, así como desperfectos en los muros de las calles y la arboleda. "Es necesario que todas las administraciones, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se pongan de acuerdo para, de una vez por todas, socorrer a estos vecinos", apunta.