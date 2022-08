El PSOE de Málaga pide eliminar los socavones en Martiricos "por el peligro de accidentes"

La concejala socialista del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga Lorena Doña ha pedido al Consistorio "la intervención urgente" en la calzada que rodea la plaza Conde de Ferrería, en el barrio de Martiricos del distrito de Palma-Palmilla.

Tras una reunión con vecinos del lugar, la socialista ha advertido de la existencia de "varios socavones de gran tamaño, con casi un palmo de profundidad alguno de ellos", y que pone en peligro la seguridad de quienes usan esta calzada, "sobre todo quienes utilicen vehículos de dos ruedas como patinete, bicicleta o moto".

"La parálisis del equipo de gobierno por este problema, que ya se ha puesto varias veces en conocimiento del Consistorio a través de demandas ciudadanos, que son los propios vecinos quienes han tratado de rellenar estos socavones de manera improvisada y artesanal, con cartones e incluso con restos de escombros de obras aledañas y arena. Esto es algo indecente en una ciudad como Málaga", ha criticado en un comunicado Doña.

Además, ha insistido en que "se debe actuar cuanto antes porque esta vía es competencia municipal y transitada a diario por centenares de vehículos".

La responsable socialista ha manifestado que el distrito de Palma-Palmilla "es una de las zonas de Málaga más abandonada por nuestro ayuntamiento. Sus vecinos pagan impuestos como malagueños de primera, pero se sienten como ciudadanos de tercera porque deben llamar de manera insistente y acudir a los grupos de la oposición para que se les haga caso por parte del equipo de gobierno".

Doña ha agregado que "lamentablemente este problema de movilidad no es el único, sino que no hay posibilidad de reciclar enseres con plenas garantías por la falta de islas ecológicas cerca de las viviendas en plaza Conde de Ferrería".

De hecho, "cualquier residente en este lugar debe andar más de 300 metros para llevar plástico y cartón a los contenedores de avenida del Doctor Marañón", ha señalado un vecino, Luis Reina, que ha insistido en que "el Ayuntamiento de Málaga debe escuchar las quejas constantes que se registran en la Línea Verde y por teléfono". Reina también ha lamentado el estado de la carretera en Plaza Conde de Ferrería. "Llevo viviendo aquí 52 años y jamás pensé que se podría tener tan abandonado un barrio tan cercano al centro de Málaga".

Para este vecino, "los socavones son tan grandes que tememos por los amortiguadores de los coches y va a ocurrir una desgracia con las motos, porque cabe una rueda perfectamente. Que no se nos atiende es una falta de cortesía del alcalde, una falta de sensibilidad con los vecinos de Martiricos. Si no nos escucha, que después no se lamente por el resultado de las próximas elecciones en nuestro barrio, porque somos cientos los vecinos descontentos con la falta de gestión municipal aquí", ha concluido.