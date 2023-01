El PSOE pide una auditoría "para poner luz sobre los problemas" de la Gerencia de Urbanismo de Málaga

El PSOE ha puesto el foco sobre la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Málaga. Ahora sólo queda que lo enciendan. El grupo municipal socialista lleva a la Comisión de Urbanismo del próximo lunes una moción en la que piden una auditoría "para poner luz sobre los problemas, los retrasos y el bloqueo que presenta este organismo".

Dani Pérez, portavoz socialista, ha apuntado que con esta iniciativa pretenden "conocer exactamente el funcionamiento de la Gerencia y cómo mejorarlo". A esto añade que son "numerosas" las quejas que les llegan tanto de los colectivos como de ciudadanos sobre el mal funcionamiento de la GMU.

Además, asegura que parte del problema de la vivienda radica en "la falta de rigor a la hora del trabajo" de la Gerencia. "Si a día de hoy no se construyen más viviendas, si no se hacen más VPO, es porque no hay acción en la Gerencia y la concesión de licencias se eterniza", ha apuntado el portavoz socialista.

Todo hace indicar que la moción saldrá adelante este próximo lunes, ya que el portavoz de Unidas Podemos, Nicolás Sguiglia, ha confirmado su voto favorable a este periódico. Además, la concejal de Ciudadanos, Noelia Losada, ya afirmó en una entrevista con Málaga Hoy este fin de semana que había que hacer una auditoría en la Gerencia. "Urbanismo no funciona en esta ciudad debidamente y ya aprobamos una moción para que se hiciera una auditoría con PSOE y Unidas Podemos, ¿qué miedo tenemos a una auditoría? Vamos a solucionar los tapones, que a un promotor inmobiliario le tarden siglos en conceder una licencia le echa para atrás, vamos a mejorarlo", afirmó.

Pese a ello, la decisión dependerá del equipo de Gobierno, ya que la decisión no es vinculante como sí lo pueden ser los presupuestos, las que tienen que ver con impuestos o con la ordenación del territorio. Raúl López, concejal de Urbanismo, ha afirmado en declaraciones a este medio que "no tiene ningún problema en hacer una auditoría", si bien el lunes explicará en la comisión "todo lo que hacemos desde la Gerencia y porqué está funcionando como debe".

Dani Pérez ha añadido que en la moción pedirán a la Secretaría General del Ayuntamiento que se "posicione respecto a decisiones que se están tomando con la plantilla, entendemos que se están asumiendo cuestiones que no corresponden a determinados responsables" de la GMU.

El responsable de Urbanismo en el PSOE, Mariano Ruiz, defenderá esta moción el próximo lunes en la comisión de Ordenación del Territorio. “Exigimos esta auditoría externa en el funcionamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo para poner luz sobre los problemas, los retrasos y el bloqueo que presenta este organismo y hay importantes voces que se han alzado para denunciar, caso de los arquitectos de Málaga”. Además del propio órgano colegiado, Ruiz ha citado a analistas “que denuncian la parálisis de la GMU, como la dirección del Foro de Regulación Inteligente.

Además, “es que ni siquiera son capaces de ejecutar el 20% del presupuesto de inversiones”, ha recriminado al equipo de gobierno. Los datos ofrecidos por el Presupuesto municipal para 2023 revelan que la Gerencia Municipal de Urbanismo “sólo ejecutó un 6% en 2022 y un 18% en 2021, sin ser capaz de llevar a cabo cuestiones claves como Astoria, Guadalmedina, puente del CAC o Repsol”, ha agregado Ruiz Araujo. A las reclamaciones por la “mala gestión de la GMU” se suman también “los propios trabajadores de la casa”, cuyo comité de empresa ha presentado alegaciones en el pleno de presupuesto de este jueves, que han sido desestimadas por parte del equipo de gobierno. “Por esta actitud y por su mala praxis, Urbanismo ha sido denunciada por la Inspección de Trabajo el pasado año”, ha apuntado el concejal socialista.