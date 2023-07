El PSOE critica el "abandono" del Mercado de Bailén de Málaga por el gobierno del PP

El Grupo Municipal Socialista en Málaga ha criticado la situación de "absoluto abandono" que padecen los comerciantes y usuarios del Mercado Municipal de Bailén "como resultado de la inacción del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento". Según el PSOE, en una visita al mercado municipal, los ediles Jorge Quero y Mari Carmen Sánchez, junto a la secretaria general de la Agrupación Socialista del distrito Bailén-Miraflores, Alicia Murillo, "han presenciado las carencias que diariamente padecen los comerciantes y quienes acuden a realizar su compra".

"Nos encontramos con un distrito con evidentes carencias en materia de infraestructuras, falta de limpieza o de proyectos para mejorar el tejido empresarial del distrito", ha lamentado Quero. Así, ha explicado que "apenas diez días después de la toma de posesión de la nueva corporación, los pequeños comerciantes del distrito de Bailén-Miraflores ya se han puesto en contacto con nosotros para denunciar la situación de absoluto abandono que padecen".

En este sentido, el edil socialista ha señalado que "hemos mantenido una primera reunión con comerciantes de la zona, que se quejan del absoluto abandono que sufren por parte del Ayuntamiento". "Un distrito que está en completo desamparo por la inacción del gobierno del PP, que incluso ha tenido que cambiar de concejala responsable de esta zona", ha dicho.

Quero ha recordado que "la reforma proyectada del Mercado Municipal de Bailén, presupuestada en unos 2,2 millones de euros, era el proyecto estrella del equipo de gobierno del PP para la rehabilitación de un mercado tradicional de los años 60 y comprobamos que se ha quedado en el dique seco". "La única inversión realizada en este mercado ha sido gracias al gobierno de Pedro Sánchez a través de los Fondos Next Generation", ha apuntado.

Por su parte, la edil socialista Mari Carmen Sánchez ha asegurado que "las inversiones incluidas en los Fondos Next Generation iban a suponer un impulso fundamental para los comerciantes instalados en el Mercado Municipal de Bailén y por desgracia no están dando el resultado esperado por la falta de iniciativa y voluntad del gobierno del PP en Málaga".

Así, ha resaltado que "el Mercado Municipal de Bailén se considera un centro comercial urbano donde se concentran numerosos puestos de venta de alimentos primarios como carne, pescado o fruta y verdura, representando un sector vital para la economía de nuestros barrios y el desarrollo del tejido empresarial de los mismos".

"Es un verdadero despropósito la realización de una inversión a través de estos fondos de cerca de 300.000 euros y a la hora de ponerla en marcha se ven incapaces por no tener contratada la potencia del suministro eléctrico para que puedan funcionar los aparatos de aire acondicionado en su totalidad", ha sentenciado. Sánchez ha finalizado criticando que "en plena ola de calor estos comercios no puedan vender su género porque se encuentran a altas temperaturas y los usuarios no acceden al Mercado de Bailén, optando por comprar en grandes superficies, tal y como los comerciantes nos han transmitido".