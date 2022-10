El PSOE denuncia que se le ocultó información relevante de la obra de Smassa del parking de Pío Baroja

El PSOE de Málaga ha denunciado que desde la Dirección General de Alcaldía se ocultó información relevante a sus consejeros en Smassa sobre las obras del aparcamiento de Pío Baroja, en El Palo. El portavoz del grupo socialista, Dani Pérez, ha mostrado correos electrónicos que "prueban que la Dirección General de Alcaldía pidió que suprimieran dos páginas de un informe de obras". La gestión de los trabajos para construir el aparcamiento ha sido denunciada a la Fiscalía de Málaga por el PSOE y Unidas Podemos, que ha abierto diligencias. Se investiga si lo denunciado sería un delito de prevaricación administrativa.

En dichos correos, que están fechado a finales de julio y principios de agosto de este año y a los que ha tenido acceso Málaga Hoy, se recoge la petición de la Dirección General de Alcaldía rogando "supriman del documento los correos electrónicos internos". Bajo esa petición, a la que se añade que continuan "a la espera para que el Sr. Alcalde pueda contestar", estaba la supresión de dos páginas que corresponderían al progreso de las obras en el aparcamiento.

Después, tras el visto bueno del departamento de Protección de Datos de Smassa, desde la oficina técnica de la empresa municipal se informa que los documentos no son correos internos, sino el planning de obra, en el que hay información importante sobre los plazos y el desarrollo de los trabajos y que no debe ser eliminados, "en todo caso censurados". Pese a esta aclaración de la oficina técnica, nunca se facilitó la información completa a los consejeros socialistas que la habían solicitado.

Pérez ha adelantado que el secretario general del Consejo de Administración de la sociedad de aparcamientos, “que dimitió pese a tener una hoja intachable de trabajo de más de 27 años”, envió una carta a De la Torre explicando “qué estaba ocurriendo en la entidad, por lo que el alcalde estaba enterado de todo y debe dejar de ser un cínico ilustrado”.

“Esta censura informativa –ha afirmado Pérez– nos muestra que desde hace dos años los socialistas tenemos razón, que la construcción del aparcamiento está llena de presuntas irregularidades, que se ha construido con exceso de prisa para terminarlo antes de las elecciones municipales, pero sin tener SMASSA la propiedad del suelo, que además podría incurrir en un caso de presunta estafa” porque se cobró anticipos de dinero a vecinos interesados en la compra de plazas de aparcamiento “cuando la sociedad de aparcamientos no tenía la propiedad del suelo, sino de forma onerosa por 25 años”.

Pérez, además, ha recordado que la construcción del aparcamiento “salió adelante por 4 votos a favor y 13 abstenciones. Es más, el voto de Noelia Losada a favor de la construcción del parking soterrado fue delegado, porque no estuvo en el Consejo de Administración donde salió adelante”. Pérez ha insistido al alcalde en que “los consejeros del PSOE representados en SMASSA tienen derecho a conocer toda la información, no sólo una parte que no ha superado la censura”.

El alcalde ha acusado al PSOE de "estirar los temas durante meses", advirtiendo de que los socialistas se han opuesto al aparcamiento "siempre". Así, ha preguntado si "¿tiene alguna duda el PSOE de que si Fiscalía pide vamos a no aportar la información? El Ayuntamiento ha colaborado siempre".

Sobre la denuncia del PSOE, De la Torre, que ha dicho desconocer los mails, ha aludido a que "la libertad de expresión, y de planteamiento de información y de compartir información la tienen, ya no los consejeros, sino representantes sindicales que existen en el consejo", ha valorado, insistiendo en que se actúa con transparencia.

Moción a Pleno

Todo esto lo ha incluido en una moción urgente de cara al Pleno de octubre que se celebrará el próximo miércoles. En ella piden al Ayuntamiento que ponga a disposición de la Fiscalía toda la información obrante sobre la construcción del aparcamiento y no documentos "cercenados" como se hizo con los consejeros de Smassa del grupo socialista. Además, se exige que se pongan en conocimiento todos estos documentos que denuncian les han ocultado.

Además, ha vuelto a tender la mano –por tercera vez– a Noelia Losada para que sea ella la que pida y presida una comisión de transparencia en el Ayuntamiento de Málaga. En la anterior ocasión, Losada le reprochó que le parecía "pretencioso pensar que los políticos podrían investigar mejor que los juzgados".