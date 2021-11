El PSOE exige repensar la movilidad en Málaga mediante “un proceso participativo real”

El concejal socialista Jorge Quero, responsable de Movilidad en este grupo, ha advertido que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, “quiere dar pasos atrás en la movilidad sostenible de la ciudad tras presentar como modelo de participación ciudadana una encuesta sesgada, con preguntas capciosas y que se ha cargado la participación de la ciudadanía en la confección de un documento tan importante como el Plan Director de la Bicicleta en Málaga”. El socialista exige al Ayuntamiento “repensar la movilidad en Málaga mediante un proceso participativo real, no mediante una pantomima”.

Junto al presidente del colectivo Ruedas Redondas, José Luis Martín, Quero ha advertido que el Ayuntamiento ha puesto en marcha una entrevista telemática “sin promoción para que la ciudadanía la conozca” para evaluar las necesidades de carriles bici y resto de vías donde puedan moverse con seguridad Vehículos de Movilidad Personal, entre los que se incluyen también patinetes eléctricos.

Además, “las preguntas son capciosas y no permiten aportar más opiniones que las respuestas tipo test que propone la consultora contratada por el Ayuntamiento”. El sondeo ha sido realizado por la Consultora Alomon y Estudio 7 Soluciones Integrales, a quienes se les adjudicó la elaboración del Plan Director de la Bicicleta en Málaga por valor de 49.900 euros más IVA con un plazo de ejecución de 7 meses.

“El objetivo de un Plan Director de la Bicicleta es que los ciclistas puedan circular por la ciudad con total seguridad para ellos y para el resto de usuarios de la vía. Pero es que en la encuesta sólo se pregunta a los ciudadanos si la red de carril bici es suficiente, pero no qué opinan sobre los carriles 30”, unas vías “improvisadas por el equipo de gobierno” que socialistas y usuarios de Vehículos de Movilidad Personal han calificado como “un auténtico peligro al obligar a convivir a bicicletas con tráfico pesada, incluso a los niños a quienes no se les permite circular por la acera”, se ha lamentado Quero.

Según el pliego de condiciones del contrato para la creación del Plan Director de la bicicleta en Málaga, uno de los puntos es que “se deberá realizar un diagnóstico preciso para conocer el punto de partida”. Según el presidente del colectivo Ruedas Redondas, José Luis Martín, “una encuesta sesgada, cuyas respuestas están condicionadas para no conocer la realidad de la inmovilidad sostenible en Málaga, jamás podrá ser un análisis preciso del punto de partida en nuestra ciudad”.

Martín lo explica: “cuando realizas la encuesta, lo curioso es que no te da opción a señalar varias respuestas. Te da a elegir en el modelo de transporte utilizado si lo haces a pie, en transporte público como bus, metro, tren de cercanías o en vehículo privado o bicicleta. Es que yo me muevo algunas veces andando, otras en bici y otras en bus. Luego las respuestas únicas no representan mi situación”.

Además, “en ningún momento se menciona a los carriles 30, donde los ciclistas nos jugamos el pellejo entre coches y camiones, e incluyo en esto también a los niños cuya bici tiene más de 45 centímetros de altura”. Porque “los carriles bici son inseguros y el problema no se resuelva, porque esta encuesta sólo sirve para blanquear a un equipo de gobierno que no cree en la movilidad sostenible, en la seguridad de las personas que se mueve con Vehículos de Movilidad Personal”, concluye.