El PSOE pide responsabilidades a Marín por la supresión del vuelo directo entre Málaga y Nueva York

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha anunciado este viernes que los socialistas han registrado una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz para pedir responsabilidades y explicaciones al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, por la supresión del vuelo directo de la compañía Delta Airlines de Málaga a Nueva York.

Ruiz Espejo, junto al también parlamentario socialista Javier Carnero, ha criticado que el consejero "haya tirado por la borda en once meses el trabajo que se venía realizando en estos once años para afianzar las relaciones comerciales y empresariales con Estados Unidos".

"La pérdida del vuelo con Nueva York es una mala noticia para Málaga", ha valorado Ruiz Espejo, que ha recordado que esta conexión supuso la apertura del mercado turístico estadounidense y una oportunidad para toda la Costa del Sol.

"Marín se ha desentendido"

Así, ha reiterado que después de diez años, "este mercado se consolidaba para toda Andalucía, un turismo de alto nivel ligado a las compras, al ocio cultural y al gastronómico, que ha costado muchos recursos mantener".

El anterior ejecutivo de Susana Díaz, según el socialista, estableció ejes estratégicos en colaboración con otras entidades y en apoyo con el sector turístico para crear la promoción del destino Andalucía en Nueva York, la puesta en marcha de campañas de comunicación específicas, la realización de jornadas de contacto con agencias de viajes especializadas, el desarrollo de acciones en ciudades de la Costa Oeste o el establecimiento de encuentros del entonces consejero de Turismo con empresas especializadas junto a misiones comerciales.

"Se afianzó el mercado norteamericano, por eso decimos, con pesar, lo que ha costado once años mantener se ha tirado por la borda en once meses con el señor Marín al frente de la Consejería de Turismo", ha reiterado, añadiendo que "no es casualidad porque no se han hecho todas las gestiones y tareas que, como Gobierno de Andalucía, habrían permitido mantener ese vuelo directo porque Marín se ha desentendido, eso no lo entiende nadie".

En este sentido, también ha achacado a las "múltiples tareas" que tiene Marín, con "una maraña que resta importancia a un sector tan importante como el turismo". "Una sola persona no puede asumir tantas responsabilidades, nuestra principal industria merece una consejería a tiempo completo y que no se desaprovechen las oportunidades", ha subrayado.

Con la pérdida de este vuelo, ha agregado el líder socialista, "PP y Cs se apuntan un nuevo fracaso y van ya unos cuantos relacionados con nuestra provincia". Así, ha requerido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al consejero de Presidencia, Elías Bendodo, que actúen "dando una respuesta rápida y contundente".

"Si no actúan, demostrarán su incompetencia para estar a la altura con lo que necesita Málaga, la Costa del Sol y Andalucía", ha concluido.