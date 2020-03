Pablo Atencia: “Afrontamos una situación difícil de gestionar”

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga toma una decisión histórica al suspender los desfiles procesionales en este 2020 debido a la crisis del coronavirus. Pablo Atencia, presidente de la institución cofrade, reunido este sábado con miembros del Ayuntamiento y el Obispado de Málaga reconoció que vivimos una situación única y excepcional. “Es nuestra responsabilidad estar al tanto y acatar las decisiones que marquen las autoridades sanitarias con competencias en la materia. Se trata de una situación difícil de gestionar”, afirma.

“La entidad trabaja en el ámbito de las hermandades y cofradías que se encuentran en el seno de la agrupación, y que procesionan desde el Domingo de Ramos, y lo que es la Semana Santa, con todo lo que eso conlleva”, asegura. La decisión ha sido muy meditada y principalmente motivada por el empeoramiento del coronavirus en los días pasados, y especialmente en las últimas horas. Todos los organismos oficiales de la Semana Santa han trabajado de forma conjunta con reuniones y conversaciones sobre las distintas posibilidades que pudieran ofrecerse.

“Se generan muchas situaciones de pánico y tenemos que ser prudentes, no tenemos la información de primera mano como las autoridades sanitarias”, sentencia. De hecho, la semana próxima estaba previsto que comenzase el montaje de las sillas y tribunas del recorrido oficial de Semana Santa y también, como es lógico, se ha anulado. La Semana Santa no es una celebración como el Festival de Cine de Málaga que puede aplazarse. Tiene una fecha establecida según el calendario litúrgico y no admite un aplazamiento. “Este año toca vivir la Semana Santa internamente de la mejor manera posible, pensando en las dificultades que hay en todos los ámbitos”, reflexiona.

“La probabilidad de que haya personas afectadas y contagiadas por el virus en Semana Santa es muy alta, debemos actuar pensando en que todos somos portadores de ese virus. En esa visión debemos movernos”, afirma Atencia. De hecho, las corporaciones nazarenas no tenían una prohibición expresa que no les permitiese sus cultos y acataron las recomendaciones del obispado suspendiendo todos sus cultos y actos públicos en plena cuaresma.

En cuanto a los abonados, esta decisión tiene algunas implicaciones jurídicas y la Agrupación de Cofradías debe estudiar las acciones que tomará a partir de este momento. “Al suspender por causa mayor, es decir, por razones sobrevenidas, debemos valorar las consecuencias económicas porque ya tenemos personal contratado. Hay una serie de implicaciones que hacen que tomar una determinación sobre el asunto no sea fácil. Actuaremos con mucha transparencia”, confirma. “Con respecto al pregón, barajamos la posibilidad de que Javier González de Lara pueda realizar el acto en 2021”, dice. Por su parte, la Agrupación continuará trabajando una vez cese la epidemia de cara a celebrar su centenario en el año 2021.