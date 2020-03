Málaga se queda sin Semana Santa

La razón gana al corazón. Finalmente, la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga anunció este sábado mediante un comunicado la suspensión de los desfiles procesionales de las hermandades y cofradías de la ciudad debido a la crisis del coronavirus y al estado de alarma en el que actualmente se encuentra España.

La semana pasada, todas las corporaciones nazarenas hacían saber, de forma encadenada, las suspensiones de todos sus actos públicos y cultos. Lo que en un primer momento suponía la suspensión de algún culto cuaresmal en concreto se fue convirtiendo con el paso de los días en un cese por completo de la actividad cofrade en las distintas casas de hermandad y templos.

Durante la mañana de este sábado todos los cofrades estaban pendientes de las redes sociales porque eran constantes las suspensiones de la Semana Santa en distintos puntos de la geografía nacional. Especialmente llamativo fue el caso de la capital hispalense, que hizo saltar todas las alarmas cuando a las 12:15 confirmó la peor de las noticias. Horas después llegó el aviso de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga. Por la mañana, la institución publicó un aviso en redes sociales explicando que se encontraban en proceso de reflexión, junto con instancias competentes, pendientes de la oportuna decisión. Minutos después, dicha advertencia fue eliminada del perfil de la agrupación por la gran presión social y los comentarios de los usuarios.

La decisión de no celebrar la Semana Santa no se tomaba desde los años 30

El obispo de Málaga, Jesús Catalá; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, mantuvieron unas conversaciones abordando la situación generada por la crisis del coronavirus y la declaración del Gobierno de España del estado de alarma. Los tres consideraron responsable y necesario suspender las procesiones de Semana Santa y todos los actos públicos previos a la misma. Pasadas las 17:15, la entidad se sumaba a la ola de suspensiones de los desfiles procesionales de su semana mayor, como ya hicieran Sevilla, Murcia, Cádiz o Córdoba. Una noticia sin duda dolorosa, aunque esperada por todos. Muchos fueron los cofrades que aplaudieron la decisión de la institución. Las tres instituciones reunidas expresaron su agradecimiento por la colaboración de todos los cofrades malagueños en esta situación excepcional.

No obstante, las tres autoridades animaron a todos los cofrades y malagueños a vivir la Semana Santa desde la oración personal, a pesar de estas adversas circunstancias. Una determinación complicada que no se tomaba desde la década de los años treinta, concretamente durante los tres años posteriores a la quema de conventos en 1931, y en el transcurso de la Guerra Civil española.

Pronto, todas las hermandades y cofradías apoyaron la decisión tomada por las autoridades. Y ratificaron la anulación total de actos previstos en las próximas semanas. Además de suspenderse las salidas procesionales, tampoco habrá cultos especiales convocados por las cofradías en los días de Semana Santa, para evitar la aglomeración de personas en pequeños o reducidos espacios. Especialmente aplaudido fue el comunicado de la Archicofradía del Huerto tras conocer la suspensión de su desfile procesional. “Esto no implica la cancelación de la Semana Santa, por lo que animamos a vivir este tiempo de cuaresma desde la oración y la preparación para la Pascua de Resurrección. Nos queda por delante un año de fe, ilusión y trabajo”, indicaba. También la Cofradía del Rescate publicó una carta del hermano mayor, Joaquín González, en la que expresaba la tristeza, añoranza y sentimientos encontrados que vivió la corporación del Martes Santo ayer. “A ti, hombre de trono, que este año no llevarás sobre tus hombros a Jesús del Rescate o María Santísima de Gracia. A ti, monaguillo, que este año no perfumarás nuestro desfile anunciando su llegada. A ti, nazareno, que este año no alumbrarás con la luz de la Fe nuestro camino. A ti, mayordomo, que este año no tocarás las campanas del cielo. A ti, capataz, que este año no marcarás las directrices de una curva con maestría. A ti, devoto, que siempre les acompañas y este año no seguirás sus pasos. Este año no será posible”, manifestó, acordándose de todas las personas que componen los cortejos procesionales en Málaga.

Absoluta consternación entre los cofrades. Los devotos compartían apesadumbrados fotografías de sus sagrados titulares en las redes sociales reflejando su tristeza. Pero todos apelaban a la responsabilidad por acabar con el COVID-19 y entienden la decisión adoptada por la Agrupación de Cofradías. La entidad ya confirmó anteriormente que no se celebraría el pregón de la Semana Santa en el Teatro Cervantes. Este año, la responsabilidad recaía en Francisco Javier González de Lara, presidente de los empresarios malagueños y andaluces y hermano de la Cofradía del Monte Calvario, con especial ilusión y empeño. En un principio, el Ayuntamiento de Málaga y el Teatro Cervantes solicitaron a la entidad cofrade una limitación del aforo máximo a 300 personas, un tercio del aforo máximo de su capacidad.

Las agrupaciones de cofradías de la provincia secundaron también la suspensión

Durante la tarde del sábado fueron ya varias las agrupaciones de cofradías de la provincia, como Antequera, Ronda, Vélez-Málaga y Archidona, las que emitieron comunicados para anunciar la supresión de las salidas procesionales de este año por la pandemia del coronavirus. Además de las instituciones cofrades oficiales y hermandades y cofradías, las formaciones musicales también anunciaban la suspensión de su actividad. La Agrupación Musical San Lorenzo Mártir de Málaga pidió a todos sus componentes que demostrasen su responsabilidad social, no contribuyendo a la histeria y alarma colectiva y atendiendo a todas las indicaciones sanitarias emitidas por medio de vías oficiales. “Si entre todos respetamos las pautas a seguir, lograremos que no aumente la curva de contagio y se reduzca la gravedad de esta pandemia”, indicaba. De esta manera, la formación quiso agradecer a todas las hermandades que habían confiado en la banda para que sus sones acompañaran el caminar de sus sagrados titulares.

Continúa la recta final de la cuaresma, pero esta vez sin el trasiego de hermanos en las diferentes casas de hermandad terminando los últimos preparativos para sus salidas procesionales. Siempre quedará el recuerdo de lo vivido en años anteriores y la ilusión por lo que vendrá. Málaga se queda sin sus procesiones en la Semana Santa de 2020. Pero los cofrades y malagueños ya comienzan a restar días para volver a ver a Nuestro Padre Jesús entrando en la Jerusalén malacitana al paso pollinico. Solo quedan 378 días para soñar con un nuevo y resplandeciente Domingo de Ramos con intenso olor a incienso por las calles de la ciudad. Muy pronto será 28 de marzo de 2021, y de nuevo se desbordarán los sentimientos, sonarán saetas delante de los tronos y lloverán pétalos sobre los techos de palio. Empieza una nueva cuenta atrás.