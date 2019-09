Pablo Montesinos ha sido designado este verano vicesecretario de Comunicación del PP con el objetivo de emitir de forma más clara y uniforme los mensajes del partido. El escenario político está convulso y cada día aparecen nuevos frentes.

Montesinos, periodista de profesión y diputado del PP por Málaga tras las elecciones del 28 de abril, afronta el reto con entusiasmo.

–¿Qué líneas ha marcado y en qué tipo de mensaje van a hacer más hincapié?

–El mensaje del PP está muy claro. El primero es que cuando el PP suma España gana. Además vamos a presentar nuestro recetario económico en una convención en las próximas semanas porque estamos enormemente preocupados, ya que ante los signos de desaceleración económica el gobierno en funciones del PSOE no está haciendo absolutamente nada. Los datos del paro fueron los peores en agosto de la última década y nosotros no vamos a mirar para otro lado.

–¿Es cierto que van a unificar el mensaje desde la cúpula en Génova hasta los concejales de los municipios?

–Vamos a trabajar todos juntos para amplificar el mensaje del PP. Lo importante es que todos los cargos del PP tengan claro cual es el mensaje del PP a nivel nacional, pero esto es compatible con que, por ejemplo, en el PP en Andalucía se centren en sus responsabilidades de la comunidad. A primera hora de la mañana lanzamos cuatro o cinco ideas básicas sobre los asuntos de actualidad nacional.

–Hablaba antes de que cuando el PP suma España gana. ¿Qué quiere decir?

–Un ejemplo lo hemos visto en Andalucía. El PP ha sido el pegamento del centro-derecha, ha negociado, ha dialogado, ha pactado y hoy Andalucía es ejemplo de bajada de impuestos o de reducción de listas de espera.

–¿Qué es exactamente esa España Suma de la que se está hablando últimamente?

–Nosotros lo que decimos es que le tendemos la mano para dialogar y negociar a todo aquel que no quiera que el señor Sánchez siga en la Moncloa y que defienda la Constitución, la libertad individual y la unidad de España. España Suma es intentar exportar el modelo de Andalucía, Madrid o Murcia al resto de instituciones donde hoy gobierna la izquierda. Pero siempre manteniendo los principios, el ideario y el programa del PP.

–Entiendo que cada partido no perdería su marca por unirse bajo ese nombre ante unas posibles elecciones.

–Las siglas del PP se van a mantener. Pero somos un partido serio, de estado y en defensa del interés general tendemos la mano a otras formaciones políticas como Ciudadanos y le decimos que vamos a intentar llegar a un consenso para repetir lo que hemos hecho en Andalucía o Madrid. El modelo es como el de Navarra, al que se fue a las elecciones como Navarra Suma.

–Albert Rivera ya ha dicho que no en alguna entrevista.

–Al señor Rivera lo que le digo es que los ciudadanos no quieren insultos, refriega política ni tú más. Quieren diálogo, consenso y negociación y eso es lo que ofrece Pablo Casado.

–¿Están también abiertos a Vox en España Suma?

–Vox no ha querido formar parte de los gobiernos en Andalucía, Murcia o Madrid, sino que se han hecho acuerdos de investidura. Nosotros estamos dispuestos al diálogo aunque los representantes de Vox ya han dicho que no quieren formar parte de España Suma.

–¿Ha vuelto el PP a perder imagen con la imputación de Esperanza Aguirre en el caso Púnica?

–Nadie pone en duda la lucha de Pablo Casado contra la corrupción. El mensaje que ha mandado es clarísimo. Todo aquel que no haga las cosas como tienen que ser va a estar fuera del PP. Pero eso es compatible con respetar la presunción de inocencia.

–Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco, ha pedido que el partido vaya más al centro.

–El PP quiere congregar a todo aquel que esté a la derecha del PSOE de Pedro Sánchez. Estoy absolutamente convencido de que hay socialistas que no están de acuerdo con que el PSOE en Navarra vote con Bildu en contra del Tribunal Constitucional. También nos dirigimos a esos socialistas que no quieren que se pacte con independentistas en Cataluña. Y a partir de ahí a todo el votante de centro derecha. Queremos ensanchar nuestra base electoral.

–¿Debería pactar ya el PSOE con Unidas Podemos?

–El señor Sánchez se ha quitado ya la careta y lleva varios meses en campaña electoral. Le exigimos desde el PP que diga la verdad, que lo que quiere son elecciones. Pero los españoles tienen muy claro que si hay elecciones será por el fracaso personal de Sánchez. Si vamos a elecciones los españoles le van a enseñar al señor Sánchez la puerta de salida de la Moncloa.

–El CIS dice que gana.

–Sí, pero desde el PP ya no vamos a seguir el juego de los señores Sánchez y Tezanos respecto al CIS. Nadie se cree hoy el CIS.

–¿Ven entonces con malos ojos otras elecciones?

–Es una irresponsabilidad.

–Mucha gente de izquierda no entiende que no haya pacto y puede abstenerse si hay elecciones. Si, como usted dice, Sánchez está en campaña, puede que no le salga bien.

–Los españoles toman nota y tienen claro quién se ha quedado solo en el proceso de negociaciones.

–El resultado del PP fue bastante bajo el 28 de abril. ¿Podría beneficiarle unas nuevas elecciones para arañar más diputados?

–Las encuestas dicen que el PP va a mejorar los resultados pero unas nuevas elecciones no es una buena noticia para España y es una irresponsabilidad. El PP está preparado para cualquier escenario.

–¿Está el PP en condiciones de recuperar los votantes que perdieron en abril?

–El PP está de pie, en forma y va a reconectar con todo el votante de centro derecha.

–¿Teme que, ante el hartazgo ciudadano, haya una gran abstención para todos los partidos?

–Sánchez es el que mantiene el bloqueo político de este país. España necesita un gobierno a pleno rendimiento. El PP quiere que la gente vaya a las urnas. Somos la casa común del centro derecha y tenemos un proyecto ilusionante.