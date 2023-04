Padres de más de 30 colegios de Málaga saldrán a la calle para exigir mayor calidad en los comedores escolares

Más de 30 colegios de toda la provincia de Málaga siguen "en pie de guerra" para conseguir cambiar el servicio de comedor al que acuden sus hijos diariamente. Hasta ahora representantes de estos centros educativos y de la plataforma Comedores Dignos se han reunido con la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae) y se concentrarán en el centro de la capital el próximo 22 de abril para exigir una mayor calidad en los comedores de los centros educativos.

Los problemas comenzaron al producirse en distintos centros en los que en los menús había, según denuncian, una "escasa presencia" de lácteos: "Las comidas estaban aguadas, raciones insuficientes, frías, faltaban de ingredientes y había poca variedad de menús, entre otras cosas", mantienen. Estos problemas no solo los presentaría un catering, sino -según defienden- varios.

Por ello, más de 30 centros educativos se han unido para pedir el cambio de esa empresa de catering y también la posibilidad de que les proporcionen una comida in situ. Algunos de estos centros también se han unido a la plataforma Comedores Dignos y son: CEIP Laza Palacio; CEIP Josefina Aldecoa; CEIP Los Jarales; CEIP Ramón del Valle Inclán; CEIP José Calderón; CEIP Nuestra Señora de Gracia; CEIP Lex Flavia Malacitana; CEIP Rafael Alberti; CEIP Las Gaviotas; CEIP Rectora Adelaida de la Calle; CEIP Pablo Ruiz Picasso; CEIP Moreno Villa y CEIP Martiricos.

De igual forma, estos padres también consideran que el problema va más allá y no es todo responsabilidad de los catering, sino también del plan Evacole, que evalúa la oferta alimentaria en centros escolares de Andalucía. En este sentido, Gema Rebollo, presidenta del AMPA del CEIP Los Prados y trabajadora del comedor del centro, señaló que “el plan Evacole consideramos que es denigrante para los niños porque se basa en un pesaje diario de las comidas por edad y no miran si un niño puede tener más desgaste nutricional o calórico por su movilidad o nerviosismo”.

Por otro lado, también remarcó que hay aspectos que se deben mejorar por parte de muchos caterings que no dependen del plan Evacole. Además, añadió que uno de estos problemas es el de que la comida llega a los centros preparada con varios días de antelación. Por ello, también están exigiendo que se les proporcione una cocina ‘in situ’ para preparar ellos mismos las comidas.

Reunión con la Agencia Pública Andaluza de Educación

Después de que el pasado mes de marzo la Plataforma Comedores Dignos enviara un escrito a la Apae, ñesta se reunió con ellos hace unos días. En la misma -que se prolongó durante tres horas- estuvieron representantes de los padres afectados, de la Agencia Pública de Educación, de Salud Pública y de la empresa adjudicataria de los comedores.

Por su parte, desde la plataforma Comedores Dignos aseguran que la reunión fue "importante" porque pudieron poner sobre la mesa todos los problemas que se han encontrado en los comedores de estos centros educativos. En cuanto a conseguir una cocina in situ en cada colegio, que es su demanda más importante, señalan que les aseguraron "que aunque va a ser difícil quieren ponerlas en todos los centros educativos, pero no hay presupuesto". Asimismo, señalan, que les informaron de que tendrán en cuenta sus quejas y tomarían medidas en relación a los problemas que han observado con los caterings, pero no a corto plazo.

En relación a las quejas de la llamada “línea fría”, en este encuentro la Junta aclaró a las familias que la elaboración de los menús, su posterior distribución a los centros y la conservación de los productos en cámaras frigoríficas cumplen con la normativa en materia de seguridad alimentaria. Con respecto a las penalizaciones a las empresas o la resolución de contratos con las mismas, la Agencia explicó que, a la vista de los informes de seguimiento que realizan los inspectores de Salud, en caso de identificarse incumplimientos contractuales el órgano de contratación aplica el régimen penalizador establecido en los pliegos.