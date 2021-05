Padres y sindicatos se movilizan por la supresión de unas 50 aulas en Málaga

Desde la Consejería de Educación –pese a que no han respondido a las cuestiones de este medio acerca de cuántas unidades escolares se cerrarán– aseguran que las plazas ofertadas de nuevo ingreso en la provincia de Málaga para el segundo ciclo de Educación Infantil han superado en un 23% a las solicitudes de demanda . Esto supone que casi una de cada cuatro plazas ofertadas queda libre. El principal motivo de este descenso, según la Consejería de Educación, es la bajada de la natalidad en la provincia. No obstante, aseguran desde la Junta de Andalucía que van a estimar las unidades necesarias en función de las solicitudes definitivas, apostando por mantener las plazas en zonas con escasa demanda y la oferta de vacantes en zonas especialmente vulnerables.

Teme Gamero que estas supresiones supongan “un recorte encubierto a largo plazo, porque si suprimes un aula de tres años el año siguiente se convierte en una menos de cuatro, y así hacia arriba”, a lo que suma que esta no es una cuestión baladí, sino que “ tiene muchas más implicaciones de las que parece , desde familias que tienen que desplazarse hasta profesorado afectado”.

En la misma línea muestra su preocupación Silvia Frey, presidenta de la Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre): “La bajada de natalidad es un problema que no sólo se va a ver este año, se va a incrementar con los años ; este era el momento de haber mantenido unidades para reducir las ratios”. “Es el momento de aprovechar que los recursos están para bajar las ratios por la educación de calidad”, remata Frey.

El litoral, más perjudicado por los cierres que el interior

No es ninguna novedad que la población en la provincia se asienta de manera dispar en las distintas zonas, siendo la zona metropolitana de Málaga y la Costa del Sol las áreas que más población concentran y, por ende, las que tienen una mayor ratio de alumnos por clase. Así lo asegura Yolanda Gamero, responsable de Enseñanza de Comisiones Obreras en Málaga. Gamero afirma que, además, es la zona que más afectada se ve por la supresión de aulas que están denunciando. “Para taparlo hacen una trampa (la Consejería de Educación); publican las medias de ratios de los centros uniendo las zonas más pobladas con las más despobladas, no tiene los mismos alumnos un centro de Periana que uno de Marbella”. Según los datos publicados por este medio el 14 de abril, de acuerdo con las estimaciones de CCOO, la provincia de Málaga contabilizaba el cierre de al menos 15 aulas en la capital, cinco en Marbella, tres en Vélez-Málaga o dos en Estepona, Nerja, Alameda o Torremolinos. Desde los sindicatos denuncian la falta de transparencia por parte de la Junta durante el proceso, ya que todos estos datos son recabados mediante encuestas y estudios, lo que dificulta en gran medida que los padres y madres que están a la espera de obtener plaza reciban una información adecuada. Destaca Gamero que suprimir aulas no es sólo una cuestión de “que dos niños vayan a otro colegio”, sino que puede afectar a las dinámicas de conciliación familiar, ya que tendrían que llevar a sus hijos a un centro a uno o dos kilómetros de distancia teniendo un centro mucho más cerca”. También afecta a las bolsas de trabajo, ya que puede implicar una reducción de los profesores contratados, el desplazamiento de los mismos a otros centros o una menor contratación de profesores interinos. “Nos encontramos con aulas de Infantil de 27 y 28 niños, aunque el máximo sea de 25 niños”, asegura Gamero, que lamenta que esto se produzca mientras se podrían desdoblar las clases para mejorar la calidad educativa ofertada a los malagueños.