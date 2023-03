'El Palo' o 'Er Paro', la tipografía de las nuevas letras de la playa generan polémica

No hay obra o escultura exitosa sin que genere algún tipo de polémica, dicen algunos, seguramente llevados por la máxima de Dalí: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien". De ser así, el éxito de las nuevas letras de las playas de El Palo han generado un gran éxito, al menos en redes sociales.

La morfología de la tipografía, con unas eles de mayor volumen en su cabeza que en su base, han hecho que muchos se pregunten –entre la duda real y la sorna– si acaso la instalación no es errónea y las letras están del revés. Otros, aseguran que leen "Er Paro" por "El Palo". Dudas que se acrecientan aún más con el halo de temporalidad y cambio que otorga al conjunto escultórico la valla de obra que volvió a situarse justo después de que fuese presentada por los concejales del Ayuntamiento, Carlos Conde, delegado del Distrito Este, y Teresa Porras, delegada de Playas; el pasado viernes.

El propio Conde desmiente que esto sea fruto de una equivocación en la instalación de las piezas o que estén en proceso de transformarlas, "la valla se puso en el momento de terminar la presentación porque se está terminando de adecentar el oasis y el entorno". Al mismo tiempo, apunta que se adelantó la presentación "porque ya estaban saliendo fotos en redes sociales de las letras".

A esta pieza escultórica, junto a otra similar en San Andrés que aún debe instalarse, se destinaron 88.507,3 euros por parte del área de Playas, que se adjudicaron al artista sevillano Jonathan Pizarro. Ambas piezas son un "elemento artístico" que vienen a sumarse a las esculturas que ya dan la bienvenida en las playas de La Malagueta, La Misericordia y El Dedo.