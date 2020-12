Detectan fallos en la transcripción del poema ‘Ciudad del Paraíso’ de Vicente Aleixandre en Málaga

La Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre alerta sobre algunos errores de transcripción localizados en el poema Ciudad del Paraíso del artista sevillano que se vislumbra en Málaga, en la Travesía Pintor Nogales, tras el Palacio de la Aduana.

“Acabamos de comprobar, por una fotografía que nos ha enviado un poeta, que el poema de Vicente Aleixandre Ciudad del Paraíso de la Travesía del Pintor Nogales se ha inscrito sin ningún rigor y con lamentables errores”, indica en un correo enviado al periódico el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, Alejandro Sanz.

En la nota remitida se indican algunos fallos que han detectado a través de una fotografía. “Sobran, en este caso, las comillas del título. ‘A mi ciudad de Málaga’ no es el primer verso, sino la dedicatoria que hace el poeta, y debe alinearse a la derecha, en cursiva. El verso ‘antes de hundirte para siempre en las olas amantes’ forma parte del anterior, no es independiente. Tampoco es ‘suspendida del tiempo’, sino ‘suspendida en el tiempo’. No es ‘bajo la lucha eterna’, sino ‘bajo la luna eterna’”, puntualiza Sanz.

“Penoso que después de tanta espera este extraordinario poema de nuestro Nobel quede tan mal grabado”, se lamenta el presidente, que se pregunta quién es el responsable de los trabajos acometidos.

Por su parte, el concejal delegado de Ordenación del Territorio, Raúl López, manifiesta su agradecimiento y anuncia que si se detectan finalmente esos fallos se procederá a su corrección. “Es una obra que aún no ha finalizado. Ya he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la asociación y le he indicado que las actuaciones no están terminadas”, explica López.

“Si el contratista a la hora de pasar las planchas tuvo algún error, los técnicos municipales cuando vayan a vigilar la obra lo detectarán y mandarán su corrección de forma inmediata”, tranquiliza el concejal. “Menos mal que se ha encontrado el error durante el proceso. Pero estamos en pleno trámite, queremos acelerar el proceso para terminar la ejecución de la obra antes de finales de año”, comenta Raúl López.

El concejal advierte que ya se han puesto en contacto la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre y el contratista de la obra. “En estos días el constructor está de vacaciones pero los errores se subsanarán lo más rápido posible porque se ha detectado a tiempo”, recalca López.

La transcripción del poema en la pared de la travesía quedó finalizada el pasado miércoles 23 de diciembre, aunque la mejora completa de la obra, que se inició en septiembre, no se ha culminado y los trabajos continúan.

La finalidad de todo este proyecto, que salió a concurso por un total de 60.486 euros, es dotar a la superficie de una imagen de calidad acorde al enclave donde se encuentra. Por esto, se optó por la colocación de una fachada ventilada con tableros estratificados de alta densidad y chapa de madera natural.