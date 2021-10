Paradas anuncia su baja de Ciudadanos y critica al partido por "mentir y manipular" los hechos

José Luis Paradas se defiende. El exárbitro de fútbol, y hasta hoy Gerente de Málaga, Deportes y Eventos, ha mantenido un encuentro con los medios de comunicación en el que ha hecho pública su postura respecto a la condena del Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga por tres delitos leves de acoso telefónico a Juan Cassá y a dos asesores de su equipo. Durante su intervención ha explicado se versión de cómo se han producido los hechos, y ha criticado la "falta de valentía" del partido, anunciando su baja de Ciudadanos "desde esta misma mañana".

Paradas Romero ha afirmado que, una vez conocido el sentido de la sentencia (viernes 1 de octubre), se puso en contacto con el órgano directivo de Ciudadanos, siendo citado para una reunión presencial en la cafetería del hotel Barceló. En ese encuentro estuvieron presentes Guillermo Díaz (coordinador provincial y miembro de la ejecutiva nacional), Alejandro Carballo (secretario institucional en Málaga) y Noelia Losada (concejal en el Ayuntamiento de Málaga), además de otros miembros.

"El motivo era darme traslado de la decisión de la directiva nacional del partido (...) para ratificarme en mi puesto y mandarme un abrazo. Me hacía llegar que el partido estaba conmigo y que confiaban en mi inocencia. Hablaban también en nombre de Inés Arrimadas y de Edmundo Bal, que estaban al tanto de todo", ya que habían "percibido incongruencias" y que lo "lógico" era esperar una sentencia en firme.

En el comunicado que ha leído, el exgerente también ha asegurado que la respuesta corporativa era que "no se le ocurriera dimitir": "Hasta cuatro veces me lo repiten, ya que dejaría muy mal al partido una vez tomada la decisión de respaldarme". En ese momento, Paradas Romero les transmitió su voluntad de no dejar el cargo porque "no había realizado nada ilícito", transmitiendo su decisión de apelar a la sentencia.

Sin embargo, relata que "menos de 20 horas después", recibe una llamada de Noelia Losada para tomar un café ese sábado (2 de octubre) por la tarde, pero que poco tiempo después se produce un giro de los acontecimientos: "Recibo otra llamada de suya notificándome que ha habido un cambio de decisión y que ahora me solicitan que presente mi dimisión. Antes de dar una respuesta negativa, pido explicación del cambio tan extraño y repentino y no me lo dan", ha subrayado, al tiempo que ha recordado que su caso (delito leve de coacciones no en firme) no se contempla en los estatutos de Ciudadanos como motivo de cese.

Según su versión de los hechos, la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga le pidió a Paradas Romero que "se apartara un tiempo del Martín Carpeta", como si fuera una excedencia: "Le pregunto el motivo y me dice que ha habido muchas presiones a Madrid, en concreto de Andalucía, y que la directiva ha cambiado la decisión. Si yo no estaba dispuesto a ello, lanzaban la noticia anunciando mi destitución, por lo que asumo que es algo consumado y lo acato", ha puntualizado.

Durante su intervención, el exárbitro ha criticado que el comunicado del partido en el que se anuncia que ha tenido margen para renunciar voluntariamente "no se ajusta a la verdad": "Hubiera sido humano permitirme consensuar la salida", al tiempo que ha defendido no contar con un "margen de tiempo suficiente".

También rechaza las acusaciones de la formación naranja en la que aseguran haber estado "24 horas intentando" localizarle: "Hablamos de una manipulación de los hechos que solo busca hacer más escarnio y humillación hacia mi persona". Paradas Romero ha censurado la postura del partido: "Mentir para no reconocer que han cambiado tres veces de opinión. Mentir para no reconocer que es un partido veleta. Mentir para no reconocer que las direcciones del partido actúan como pollo sin cabeza y mentir para seguir engañando a la población, haciéndola creer que este partido se mueve por intereses públicos".

En este punto, ha anunciado su baja de Ciudadanos esta misma mañana, habiendo recibido "cientos y miles" de mensajes de afiliados mostrando su apoyo. Asimismo, ha asegurado "estar bien" y tranquilo en lo personal. Sin embargo, en relación al partido, se ha sentido "solo, desamparado y traicionado": "Por salvar su puesto, han tenido miedo. Me decían que el PSOE y Podemos habían pedido mi cabeza y yo les pedía que, si creían en mí, esperaran al recurso".

También ha insistido en que "no cree en las casualidades", en referencia al 'pacto de estabilidad' que el alcalde, Francisco de la Torre, y el edil no adscrito, Juan Cassá, firmaron un día antes de la celebración del juicio, sin llegar a concretar en nada más.

Por último, se ha mostrado "agradecido" por la oportunidad de haber ostentado el cargo y "haber podido trabajar" para el deporte malagueño: "Lo más maravilloso que he hecho en mi vida profesional. Me marcho satisfecho y con la cabeza bien alta", ha finalizado.