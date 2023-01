Pasajeros sufren retrasos de dos horas y media por la avería en el AVE de Málaga a Madrid

Con total seguridad, si quisiéramos describir la jornada de los viajeros que han tenido que usar el AVE este martes con dirección Madrid la primera palabra sería desconcierto. También se podría añadir tedio y confusión. Hasta dos horas y media de retraso han sufrido por la mañana los pasajeros que iban en uno de los trenes AVE entre Málaga y Madrid cuyo trayecto se ha visto afectado por una avería provocada por la rotura de la catenaria al paso del tren Madrid-Puertollano, que se ha producido a la altura de la provincia de Toledo.

Algunos viajeros se quejan de la falta de información recibida y del "caos" con el que se han encontrado al llegar a Madrid. Muchos han perdido conexiones con otros trenes AVE y hay quienes no han llegado a tiempo para acudir a reuniones de trabajo, citas médicas o incluso juicios. También muchos profesionales y autoridades que se dirigían a la capital con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que comienza este miércoles, pero que ya contaba con numerosas citas este martes por la tarde.

Ese desconcierto se ha dejado notar, en buena medida, en la estación de Málaga. Ni siquiera era necesario entrar para comprobarlo. A media tarde, Salvador esperaba fuera de su taxi cuando la parada estaba repleta: "Hace cinco minutos debía haber llegado un tren, aquí siempre hay gente, pero cuando llegan los AVE intentamos reforzar, ahora no sabemos cuánto tardará el siguiente".

Antes, Álvaro Pérez Bonmatí iba en el AVE que salió de la estación María Zambrano a las 08:58 con destino a Madrid, a donde tendría que haber llegado a las 11:56 horas y que ha entrado en Atocha sobre las 14:30, con unas dos horas y media de retraso.

Según relata este pasajero, llevaban "poco más de una hora de viaje cuando el tren se paró la primera vez". Fue a la altura de Villanueva de Córdoba, donde estuvieron sin moverse aproximadamente una hora; después, tras reanudar la marcha, el vagón volvió a detenerse varias veces más.

"Ha sido un poco agobiante", señala Pérez Bonmatí, sobre todo porque iban a Madrid para una reunión de los 40 clubes de la Federación de Fútbol RFEF a la que no han podido asistir. "Si vas por ocio y no tienes nada que hacer allí, lo único que pierdes es el tiempo, pero íbamos con urgencia, y como nosotros otros muchos profesionales bastante apurados, gente con reuniones, o abogados con juicios", ha explicado.

En uno de los primeros trenes afectados viajaba Pablo Tineo, que debía ir a Madrid a una reunión de trabajo. Él ha llegado "cerca de hora y media tarde", con lo que ha tenido que retrasar todo su plan de trabajo para la jornada. Su billete, que conectaba con Madrid vía Córdoba, marcaba como hora de llegada las 9:52; no ha llegado hasta pasadas las 11:15. En su tren, afirma, la gente se preguntaba qué pasaba sin obtener respuestas por parte de la empresa.

La falta de información es, precisamente, algo de lo que se quejan otros pasajeros consultados. Rafael García y Flori Fernández viajaban también en el AVE que salió de Málaga a las 08:58, en su caso tenían que hacer trasbordo en Atocha para coger el tren de las 12:30 con dirección a Barcelona. Lo perdieron, y también el siguiente (el de las 13:30). Finalmente, se subieron al de las 15:30 horas, con lo que llegarán a su destino casi cuatro horas después de lo previsto.

"La atención ha sido lo peor, no había nadie que informara de nada y lo que nos decían era poco claro", afirman. Se quejan de que no se les comunicase que había problemas en la vía hasta que el tren se detuvo en la provincia de Córdoba cuando, según lo dicho después, "a las 8:45 ya lo sabían"; así como de que al llegar a Madrid no hubiese personal en la estación para informar de qué hacer con las conexiones perdidas. "Allí todo el mundo se bajó del AVE corriendo por la estación, muchos sin saber qué tren tenían que coger después ni dónde estaba. Desastroso", concluyen.

Por la tarde, Valeria Veiga es una de las profesionales que debían coger un tren con destino Madrid para llegar a Fitur. Si bien el retraso no le ha pillado tan desprevenida como a los viajeros de la mañana, pensaba que su retraso no iba a llegar a la hora y media que ha resultado la demora después de que su tren saliera en hora de María Zambrano. En el tren, asegura, "el ambiente era tranquilo", si bien había una calma tensa, "la gente veía que no llegaba a los primeros eventos de Fitur, pero estaban tranquilos".

En la estación, durante la tarde las típicas colas que se suceden esperando a que llegue el tren o poder entrar se han repetido, pero durante un tiempo bastante más prolongado de lo normal. Muchos de los viajeros han optado por esperar en cafeterías del centro comercial, resignados ante la impuntualidad, "no nos queda otra que hacer tiempo, a ver a qué hora llegamos", afirma Pedro antes de dar un sorbo a su tila. Por suerte, Pedro va a pasar "unos días de descanso", por lo que no tenía ninguna cita que perder; pese a ello, el tren ya se había demorado 30 minutos en su salida. "Espero llegar para cenar", decía a media tarde. Al cierre de este artículo, Pedro estaba cenando cerca de la estación, "al final el tren sólo se ha retrasado hora y media".

Renfe cancela la venta de billetes

"Puesto que la avería aún persiste", la situación ha obligado a Renfe a cancelar la venta de billetes para este martes. De hecho, este problema está afectando a decenas de viajeros que se desplazaban a Madrid con ocasión de este evento.

La decisión de la compañía ferroviaria obedece a que "no puede garantizar las llegadas y salidas en los horarios previstos", según han informado fuentes de Renfe, y al hecho de que desconocen "cuándo se reestablecerá la normalidad en la vía".

No obstante, aquellos pasajeros que tenían su billete comprado con antelación, Renfe les ha dado la posibilidad de cambiarlo por otro o anularlo, con la devolución del dinero y "sin coste alguno".

El viento, posible causa de la avería

La incidencia, que se ha producido en el sistema eléctrico de la infraestructura entre La Sagra y Mora y Orgaz, en la provincia de Toledo, ha provocado retrasos en 44 trenes de la línea Madrid-Andalucía: 19 AVE de Sevilla, 13 de Málaga, 4 de Granada, 4 de Cádiz, 2 de Huelva y 2 de Algeciras.

Renfe transbordó a los viajeros del tren Madrid-Puertollano así como del servicio Madrid-Sevilla, de las 8:00 horas, que circulaba detrás como consecuencia de la avería. Los primeros análisis al respecto apuntan a las fuertes rachas de viento en la zona como la causa más probable del incidente. Los trenes que han estado y están circulando lo están haciendo con retrasos muy significativos pero están llegando a sus destinos, insisten desde la compañía ferroviaria. En algunos casos y por megafonía se ha anunciado que "no había hora de llegada".

De este modo, mientras se prolonguen los trabajos que los técnicos de Adif están llevando a cabo para reparar la avería, se circula en vía única en el trayecto afectado, por lo que se tienen que ir alternando los trenes de los dos sentidos por una sola vía que queda libre, lo que provoca retrasos de 30 minutos como mínimo. La reparación completa de la incidencia se iniciará tras la finalización de las circulaciones ferroviarias de este martes, "en la banda de mantenimiento nocturno".

Se trata de una averia técnica detectada en el mencionado tramo del trazado ferroviario originada por un pantógrafo de un tren de Media Distancia (MD) Madrid Puerta de Atocha-Puertollano, de modo que el brazo articulado "habría arrollado el cable al que se conecta para poder moverse y se ha quedado enganchado, por lo que está detenido", según han informado fuentes de Adif a Europa Press.

Este hecho, que ha tenido lugar a las 8:45 horas en la vía 2 de la alta velocidad, motiva que se esté produciendo un "cuello de botella" cuando los trenes circulan por ese punto. A partir de ese momento ese tramo de la vía 2 queda sin tensión y se suspende la circulación. Esta incidencia, que se está investigando y en la que tendrían "responsabilidad compartida" Adif y Renfe, está afectando al tráfico norte --sentido norte y sur-- que discurre por la vía 1.

Renfe asegura que está informando de esta incidencia a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.