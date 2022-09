Patricia Navarro presentará su candidatura para liderar el PP de Málaga, "con entusiasmo e ilusión"

La actual secretaria del PP en Málaga, Patricia Navarro, ha confirmado tras su reciente toma de posesión como delegada de la Junta de Andalucía que presentará su candidatura a la presidencia el Partido Popular de la provincia de cara al próximo congreso provincial del partido.

Se confirma así un paso que venía siendo un secreto a voces desde que el actual presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, anunció su marcha a Génova como número 3 del partido después de 14 años en la provincia. Lo natural, según venían señalando distintas fuentes del partido es que su sucesora fuera la actual número 2, que ya venía llevando el peso de trabajo en la provincia en los últimos tiempos.

Navarro hace este anuncio, "tras unos días de reflexión y de conversaciones con compañeros", sobre todo con los que tienen mayores responsabilidades en el territorio como son los alcaldes y los presidentes locales, ha aclarado. También ha hecho hincapié la actual secretaria general del partido en el "el cariño y el respaldo que necesitaba" y que le han brindado, por lo que se ha decidido por fin a hacer firme su candidatura.

"He recibido la sugerencia de mi presidente, Elías Bendodo, y del autonómico, Juanma Moreno, así que me veo con la fortaleza incluso con el entusiasmo y la ilusión para dar el paso y presentar mi candidatura en los próximos días", ha anunciado Navarro.

La candidata empezará a recoger avales entre sus compañeros este mismo viernes por la tarde porque, expresa, "no van a perder el tiempo", y en los próximos días dedicará las tardes a ir a los municipios de la provincia de Málaga para tener ese encuentro con los afiliados que respalden su candidatura.

Inicia la carrera hasta el último fin de semana de este mes de septiembre, cuando se celebrará en Marbella el congreso del partido en el que se dará el último adiós a Bendodo y se elegirá su sucesor como líder del PP en la provincia. Aún no se conocen rivales en esta carrera.

Ante la posibilidad de que se presente otro candidato a la presidencia, Patricia Navarro tiene claro que para ella sería "un estímulo añadido", "creo que conozco bien el partido y la provincia en la que está implantado y pienso que cuando los alcaldes que no tienen necesidades de posicionarse lo hacen y muestran su cariño hacia una persona es por algo", ha añadido la delegada.

También ha hecho hincapié en que las puertas están abiertas y los reglamentos del partido establecen la posibilidad de que hubiese alguien más para poder presentarse. "Ya se me conoce sobradamente, mis compañeros más que nadie, y yo voy a ser lo más respetuosa posible con cualquier compañero que quiera dar el paso, haciendo la campaña lo más limpia posible, transparente e incluso ofrecer la posibilidad de que se confronten ideas y propuestas", ha señalado Patricia Navarro.

La candidata ha reconocido que ha tenido que cuadrar sus responsabilidades laborales con las familiares antes de dar el paso: "Cualquiera de nosotros tiene que hacer mucho equilibrios en su vida a la hora de adoptar nuevas responsabilidades y yo también he tenido este mes de agosto en el que me ha dejado el gobierno andaluz más desocupada, he tenido tiempo de reflexionar en familia y también he visto ese ánimo y ese respaldo a seguir dando pasos adelante".

Aunque sí es cierto que en la práctica gran parte de la responsabilidad orgánica ya la llevaba en los últimos años, lo cual ha agradecido a Elías Bendodo, Patricia Navarro se reconoce fuerte y con ánimo para llevar esa responsabilidad diaria del partido.