Patricia Navarro, integra a su rival por la presidencia del PP de Málaga a su candidatura

El viernes salía a la carrera un nuevo candidato para la presidencia del PP de Málaga, este lunes vuelve al redil de la carrera única bajo la candidatura de Patricia Navarro. El alcalde de Comares, Manuel Robles, ha acordado con Navarro integrarse en el futuro Comité Ejecutivo que se proponga tras el Congreso Provincial que se celebrará en Marbella el 31 de septiembre y 1 de octubre. En el mismo se designará al sucesor de Elías Bendodo después de 14 años al frente del partido en la provincia.

En declaraciones a Málaga Hoy, el regidor de Comares afirmó no estar conforme con la deriva que estaba llevando el partido, "no puede ser de vasallos o gente sumisa y niños sin experiencia, tenemos que ser compañeros". Así como señalaba que no se estaba escuchando a los mayores, "se nos mira por encima del hombro, no se nos respeta, se nos contesta y es el malestar que tengo ahora mismo", además de ver con resignación cómo "están teniendo cargos de diputados regionales o provinciales personas que no visitan los comités ejecutivos, que no van a los actos del partido... y los premian con puestos".

Ahora, se integra en la candidatura de la que hasta ahora ha sido secretaria general del partido, de forma que "se reforzará la voz de los municipios más pequeños de la provincia y de los dirigentes más veteranos del PP", ha valorado Navarro.

Por su parte, Robles ha agradecido la reunión y ha rectificado "las desafortunadas calificaciones sobre la dirección provincial saliente". Y ha pedido disculpas por las declaraciones que efectuó el pasado viernes.

"Soy un hombre de partido, he formado parte de la construcción de este proyecto desde hace más de cuatro décadas y para mí es mucho más importante la unidad y seguir alcanzando metas electorales a cualquier desencuentro que podamos tener entre los más de 30.000 afiliados que somos", ha destacado Robles, que se ha mostrado convencido de que desde la unidad "podremos seguir cosechando éxitos colectivos".