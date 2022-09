Primer rival para Patricia Navarro por la presidencia del PP de Málaga: el alcalde de Comares se presenta

Después de catorce años de liderazgo sin discusión de Elías Bendodo, parecía que en el PP todo era una balsa de agua y las elecciones a sustituirle iban a ser un camino sin complicaciones para Patricia Navarro, actual secretaria general del partido y la opción continuista. Pero, como en todas las grandes familias, ya ha aflorado el primer crítico con la deriva de la formación en Málaga y que va a presentar otra candidatura: Manuel Robles, alcalde de Comares desde 1983.

Robles, que ya ha recogido los primeros avales, se muestra descontento con el rumbo del partido que afirma a este periódico que el partido "no puede ser de vasallos o gente sumisa y niños sin experiencia, tenemos que ser compañeros".

En esta línea, asegura que el partido se ha despegado "de lo que predicaba Elías [Bendodo], hay que premiar al que trabaja y defiende el partido y no a cuatro chavalillos sin experiencia ninguna y que no nos representan".

Sigue señalando a los más jóvenes cuando afirma que "a los mayores se nos mira por encima del hombro, no se nos respeta, se nos contesta y es el malestar que tengo ahora mismo", además de ver con resignación cómo "están teniendo cargos de diputados regionales o provinciales personas que no visitan los comités ejecutivos, que no van a los actos del partido... y los premian con puestos". Añade, además, que son personas "que no nos representan porque no les conocemos".

En cuanto al anterior presidente, Elías Bendodo, es tajante, "su actitud siempre ha sido la misma, al que le gusta le apoya a muerte, y al que no le aparta. Veo con dolor cómo compañeros míos le tienen odio". Cabe recordar que Manuel Robles fue diputado provincial hasta que Bendodo fue presidente del ente supramunicipal, el ahora candidato asegura que le "quitó".

Es por eso que en los avales que ya ha recogido ha optado por no buscar las firmas de sus compañeros de corporación, "no quiero incluir a mis concejales en mi lucha porque sé que después habrá represalias". Robles tiene hasta el 12 de septiembre para recoger los 100 apoyos que necesita, después comenzará la carrera hasta el congreso provincial que se celebrará en Marbella el 30 de septiembre y el 1 de octubre.

Patricia Navarro, ante la posibilidad de tener rivales en la competición por la presidencia, ha asegurado que va a ser "lo más respetuosa posible", además de estar abierta a "confrontar ideas y hacer una campaña lo más limpia y transparente posible".