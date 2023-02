Pediatras aconsejan el fármaco de la bronquiolitis de próxima venta en España

La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado un nuevo fármaco contra la bronquiolitis que recomiendan los pediatras para atajar esta infección pulmonar que puede ser grave en lactantes y niños pequeños. Su homóloga en nuestro país debe ahora fijar el precio para que pueda entrar en el mercado nacional. Pero el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP) ya lo ha incluido en su calendario de 2023.

El nirsevimab -como se llama este fármaco- aún no está disponible en España; ni en hospitales ni en farmacias porque falta ese trámite burocrático de la Agencia Española del Medicamento. Pero la AEP ya lo aconseja para los lactantes sanos menores de seis meses y los niños de riesgo -como grandes prematuros, cardiópatas o con problemas respiratorios- de hasta dos años.

Es un tratamiento con anticuerpos monoclonales. Estos, a diferencia de las vacunas que impulsan al sistema inmunológico a desarrollar defensas naturales, son medicamentos en los que directamente se administran por vía parental anticuerpos artificiales ya fabricados.

El coordinador del CAV-AEP, Francisco Álvarez, explica que la propuesta de los pediatras es “un calendario de máximos” para conseguir la mejor salud para los niños españoles. Y añade que la Agencia Española del Medicamento, una vez que la Europea lo ha autorizado, suele tardar entre seis meses y un año en dar luz verde para su uso. “Los plazos son ajustados, pero esperamos que pueda administrarse ya en la próxima temporada de otoño-invierno. Por eso es importante que la tramitación vaya rápido”, señaló. Álvarez recordó que en noviembre y diciembre pasados, la bronquiolitis colapsó centros de salud y hospitales, “como antes del Covid”.

En España ya se administra otro anticuerpo monoclonal contra esta enfermedad, el palivizumab. Este se emplea solamente en hospitales y tiene una protección de un mes. El nuevo fármaco es más potente y su efecto es de cinco meses a un año.

“Sería interesante que fuese gratuito”, defiende el coordinador del CAV-AEP. Es decir, que en el caso de Andalucía, el SAS lo incluyera en su calendario de inmunización. “Pero si no, recomendamos a los padres que lo compren en las farmacias” -cuando llegue-, insistió. La inclusión en el calendario de la AEP implica que esta organización lo recomienda, pero no supone que lo incorporen las autonomías. No obstante, esta asociación suele ir por delante y muchas comunidades -a las que están transferidas las competencias en sanidad- acaban finalmente asumiendo sus propuestas y al cabo de algunos años las incluyen en sus calendarios autonómicos.

Aún no está fijado su precio y tampoco decidido que vaya a comercializarse en farmacias. Dependerá de la decisión que tome la Agencia Española del Medicamento. “Todavía no se ha fijado un precio. No sabemos si será caro o barato, pero es un gran avance en la lucha contra la bronquiolitis”, resaltó Álvarez.

A principios de diciembre pasado, el pico de casos en la provincia de Málaga mantuvo en jaque a centros de salud y hospitales. De hecho, el Materno tuvo que ampliar camas de UCI en dos ocasiones, creando sitio en el área de Cuidados Intensivos de Maternidad para ingresar a niños aquejados por esta y otras patologías respiratorias, según informó en su momento el Sindicato de Enfermería (Satse).