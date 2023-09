Pediatras aconsejan la ‘vacuna’ de la bronquiolitis que empieza este otoño en Málaga

El SAS no tiene cerrados aún todos los detalles, pero la previsión es comenzar su administración en una primera fase a finales de este mes de septiembre para los menores de seis meses prematuros o y niños que por sean de riesgo. Luego, en una segunda a principios de octubre ya se pondría a los bebés que nazcan a partir de entonces. Se haría en la misma maternidad, antes del alta. Baca pide que también se ofrezca esta posibilidad en la sanidad privada a fin de que los niños nacidos en estos hospitales y clínicas no tengan que ir luego al centro de salud para su inmunización.

La razón por la que el SAS amplía la administración a menores sanos de seis meses es por la mejora que representa el nuevo anticuerpo monoclonal . El anterior (palivizumab) protegía durante un mes . Ello obligaba a repetir la administración para cubrir los cinco meses de frío en los que circula el virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis. Por eso se reservaba para prematuros y bebés vulnerables. El nuevo medicamento (nirsevimab) tiene un efecto protector de unos cinco meses y un sólo pinchazo inmuniza para toda la temporada. El hecho de que se administre un anticuerpo monoclonal y no una vacuna también tiene su razón. La bronquiolitis afecta a veces a recién nacidos de apenas tres días que no tendrían tiempo de crear defensas naturales a partir de una vacuna y a niños vulnerables que no pueden fabricarlas.

Quirón Málaga y el Grupo Uncibay participaron en el estudio para medir su eficacia y seguridad

El Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay han sido dos de los centros sanitarios de todo el mundo que han participado en el ensayo clínico para medir la eficacia y seguridad del nuevo anticuerpo monoclonal contra la bronquiolitis: el nirsevimab, más conocido como vacuna contra esta enfermedad. El jefe de Pediatría de este hospital, Manuel Baca, explica que ese estudio se prolongó de 2016 a 2022 y que en el caso de Málaga participaron más de 40 bebés.

“Los resultados fueron espectaculares, con una eficacia y una seguridad altísimas”, aseguró. Los profesionales de Quirón y Grupo Uncibay administraron el nuevo fármaco –bajo el paraguas del ensayo clínico y con el consentimiento de los padres– tanto a recién nacidos sanos, como prematuros y bebés con problemas de salud. “Se administró a niños que no tenían ni una semana de vida y los resultados fueron muy buenos”, añadió el facultativo.

Las conclusiones fueron publicadas en las prestigiosas revistas New England of Medicine y The Lancet.

Relata Baca que los padres que ya habían tenido otros niños con bronquiolitis, estaban satisfechos con poder ahorrarle ahora esta patología al hermano. Agregaba que aparte de las conclusiones científicas del ensayo clínico, en su hospital y el Grupo Pediátrico Uncibay tuvieron el feedback positivo de los progenitores y los profesionales tras la administración de esta vacuna. “De más de 40 niños a los que se les administró no hubo ni la menor reacción o efecto secundario; ni dolor, ni inflamación, ni fiebre”, aseguró.

El nuevo anticuerpo monoclonal es, de momento, de uso hospitalario por parte del sistema público. No se puede adquirir en farmacias. Por eso, por ahora, la única opción es aceptar –porque es voluntaria– su inoculación cuando el Servicio Andaluz de Salud lo ofrezca. Para los padres será gratis –como las vacunas incluidas en el calendario–, pero al SAS le costará 11 millones de euros en toda Andalucía en esta campaña otoño-invierno.