El Materno amplía camas de UCI pediátricas por segunda vez en dos semanas por virus respiratorios

Por segunda vez en dos semanas, el Materno ha tenido que ampliar el número de camas de UCI pediátricas para hacer frente al incremento de casos graves debido a los virus respiratorios. El hospital dispone de 13 y ha habilitado otras cuatro en la zona de Cuidados Intensivos de Maternidad.

La situación la describió la delegada del Sindicato de Enfermería (Satse) en el centro sanitario, Rebeca Castillo: "Las plantas están prácticamente llenas, aunque queda alguna cama libre; pero peor está la UCI de Pediatría, por lo que se han tenido que habilitar cuatro camas más para niños en la UCI de Maternidad". Los virus respiratorios -entre ellos el de la bronquiolitis y la gripe- son el detonante de este incremento de demanda asistencial infantil.

El hospital indicó que "ante la situación epidemiológica de alta frecuentación, se ponen todos los recursos a disposición de las áreas que lo necesiten". Pero no concretó más detalles. El pico de casos comenzó a notarse desde principios de semana e hizo que las 13 camas de la UCI de Pediatría se quedaran cortas. Así que, al igual que a comienzos de este mes, el Materno ha tenido que habilitar más camas para los niños en la zona de Cuidados Intensivos de Maternidad.

Satse sostiene que si la situación continúa, la treintena de contratos deberán aumentarse

"Pero no hay motivo de alarma. El hospital está preparado para asumir más niños y no se ha parado la cirugía [programada]", aseguró la representante de Satse. Y acotó: "El hospital está a tope; el mayor peso se lo está llevando la UCI [pediátrica] y el personal, que está actuando de 10". Fuentes sanitarias aclararon que las nuevas camas que se habilitan no siempre están ocupadas, sino que a veces son un colchón anticipado y de reserva en previsión de un incremento aún mayor de casos.

Luego de la otra ampliación de camas de principios de diciembre, hubo altas y la situación se alivió. Pero otra vez, el centro sanitario vuelve a tensionarse y ha tenido que recurrir a la zona de UCI de Maternidad para poder dar respuesta al aumento asistencial.

En el pico anterior de hace dos semanas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) autorizó incluso una treintena de contratos de enfermeros para el área pediátrica. Estos profesionales todavía están trabajando. Pero Castillo defendió que si la situación continúa, el SAS debería contratar aún más personal. "La situación es similar a la de entonces, pero hay un desgaste de los profesionales por la prolongación en el tiempo", recalcó la delegada sindical. Recordó que la asistencia se saca adelante, pero que se van acumulando descansos que hay que devolver e insistió en que las plantillas están muy ajustadas. Además, en este periodo navideño hay trabajadores que se toman días. De modo que si este escenario se mantiene, "el SAS tendría que contratar más personal" para reforzar la treintena de enfermeros que empezaron a principios de diciembre, opinó la representante de Satse.

Muchos de los casos que requieren hospitalización o ingreso en UCI son por bronquiolitis. Según fuentes sanitarias, podríamos estar en el pico de esta enfermedad. Según datos de la Consejería de Salud de este miércoles por provincias son Sevilla -con 69 hospitalizados, 20 de ellos en UCI, y Granada, con 34 niños ingresados, tres en UCI- las más afectadas. Le siguen Málaga, que cuenta con 29 ingresados en camas convencionales y siete en UCI; Almería, 27 en planta y cuatro en UCI; Huelva, con 26 niños ingresados, cinco en UCI; Jaén con 25, y tres en UCI; Cádiz con 21, dos en UCI; y Córdoba, que registra 14 menores ingresados en camas convencionales, de los que cuatro están en UCI.

Los pediatras achacan el aumento de los casos de virus respiratorios a que ahora se están contagiando muchos niños que no lo hicieron durante los años de la pandemia, dado que entonces, las medidas de protección -fundamentalmente la mascarilla- contribuyeron a una menor circulación de estos patógenos. Pero ahora que van decayendo, esos gérmenes circulan más y atacan a los pequeños que no habían tenido contacto con esos virus.