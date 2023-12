Perdonan a una madre soltera de Torremolinos una deuda que superaba los 58.000 euros

La llegada del Covid-19 fue para infinidad de familias un precipicio a la decadencia económica. Para una madre soltera de dos hijas y limpiadora autónoma aún más. En un intento de mantener a sus pequeñas, la mujer llegó a alcanzar una deuda de 58.803,04 euros que ahora un juzgado le ha perdonado gracias a La Ley de Segunda Oportunidad, que desde 2015 ofrece a particulares y autónomos la refinación y condonación.

Siempre se ha dedicado a la limpieza de hogares de manera autónoma. Nunca ha estado contratada en ninguna empresa. Cuando llegó la pandemia, las clientas dejaron de llamarla. Fue entonces cuando comenzó a endeudarse, sobre todo con entidades financieras y proveedores, para poder subsistir y mantener a sus hijas. También dejó de pagar la cuota de autónomos, debiendo así dinero igualmente a la Seguridad Social.

A medida que la crisis sanitaria fue mermando, la mujer continuó con su trabajo habitual de limpiadora y amplió su actividad, haciendo también labores de repartidora para poder hacer frente a la deuda. "El problema es que por mucho que intentaba buscar una solución y arrancar su vida, las deudas se la comían", dice su abogado Antonio Mateo Rubio, del despacho de abogados Otem Legal, especializado en asuntos civiles, laborales y mercantiles.

Fue entonces cuando la mujer decidió solicitar ayuda de profesionales. Los abogados de este bufete la aconsejaron acogerse a un proceso que permitiera quedar libre de deudas definitivamente: la conocida popularmente como ley de la segunda oportunidad, aprobada en el Parlamento de España en 2015.

Ahora, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga ha exonerado definitivamente la mayor parte de los créditos pendientes a esta mujer en virtud de la mencionada norma -permitiendo salir de ficheros de morosidad- tras considerarla una deuda "de buena fe". En la resolución -a la que este periódico ha tenido acceso-, dictada el pasado 15 de diciembre, se entiende que concurren los requisitos de los presupuestos y requisitos legales para su concesión.

Además, en la última reforma, que data del año 2022, la obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) se ha visto simplificada al no precisar de un procedimiento extrajudicial previo y gracias a la regulación de los concursos sin masa. "Esta modalidad da cuando la persona deudora no tiene ningún tipo de bienes o el valor de los que tiene no le va a dar para pagar los gastos del concurso", lo que conlleva que el concurso sea más rápido, destaca Rubio. "En el caso de esta madre de Torremolinos su proceso ha durado siete meses", señala.

Requisitos para conseguir la liberación definitiva de las deudas

La Ley de la Segunda Oportunidad (LSO) es un proceso administrativo que permite a una persona cancelar sus deudas por ley. Dicho de otra manera, es una herramienta a disposición de particulares y autónomos que les ayuda a dejar atrás una situación económica complicada. Pero, ¿qué requisitos debe cumplir un deudor para optar a la condonación? Pues bien, no haber sido exonerado en los cinco últimos años, ser insolvente y no haber sido condenado por ningún delito socioeconómico en los últimos diez años, como por ejemplo, estafa.