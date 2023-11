'Plante' de médicos del Regional de Málaga por el “insuficiente” presupuesto en personal

Es el posicionamiento oficial del estamento médico del Hospital Regional: el presupuesto de personal del complejo es “insuficiente”. Ese es el acuerdo que la junta facultativa adoptó el pasado viernes por unanimidad. Aunque este órgano profesional es consultivo, sus decisiones son vinculantes para la dirección. El acuerdo es el diagnóstico que una treintena de médicos hacen de la situación del hospital y que coinciden de forma unánime en que los recursos presupuestarios que la Consejería de Salud destina al complejo en el apartado de personal no son suficientes para sacar adelante todo el trabajo que demandan los pacientes de su área de referencia.

Por lo tanto, el pronunciamiento es a la vez un plante o toque de atención para que la Administración sanitaria dote mejor en el capítulo 1 al hospital y por otro, un aval para que la dirección del complejo golpee la puerta de la Consejería de Salud reclamando más fondos. “Este acuerdo no es una crítica a la dirección, sino una herramienta para que pida más dinero en Sevilla”, indicaron desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM).

La junta facultativa es un órgano colegiado profesional, no sindical. Lo forman cinco miembros natos –que son los directores y subdirectores de los diferentes pabellones– y otros 23 vocales –entre los que hay jefes de servicio y médicos elegidos por sus compañeros–. En total, la forman una treintena de miembros que son la voz del hospital en sentido profesional. Es decir, que el acuerdo no es baladí.

Y según aclaran participantes en la reunión, el déficit presupuestario en personal al que alude el acuerdo adoptado por unanimidad no se refiere sólo al de los médicos, sino al de todas las categorías. Los profesionales consultados recuerdan que la asistencia es una cadena que precisa de muchos eslabones; desde quirófanos, aparatos tecnológicos, cirujanos, anestesistas, enfermeros, celadores... Y que si falta una de esas piezas, el puzzle no se cierra y la maquinaria no funciona.

El acuerdo no implica una huelga o medida de presión, porque la junta facultativa no es un órgano sindical. Es un posicionamiento profesional y, en tanto que se ha adoptado por unanimidad, el diagnóstico en el que coinciden los miembros de la junta facultativa es que falta dinero para personal.

Desde hace muchos meses, el Sindicato de Enfermería (Satse) en el Regional viene denunciando la escasez de profesionales de esta categoría, lo que obliga a continuos cambios de puesto de trabajo para tapar los descubiertos. Traslados de un sitio a otro y déficit ante los que el sindicato incluso ha instado a los trabajadores a dirigir escritos a la dirección advirtiendo que no serán responsables de probables errores por la falta de personal.

Por su parte, el SMM advirtió la semana pasada que el recorte por mes de unas 300 tardes extra de trabajo de los facultativos permitirá ahorrar más de 68.000 euros en ese periodo, pero que como contrapartida se incrementarán las listas de espera. Incluso, según alertaba la organización sindical, hasta para pacientes con sospechas de cáncer porque tardarán más su consulta, sus pruebas, sus biopsias y, si procede finalmente, su operación (Esta afirmación fue rechazada por el hospital que recordó la especial sensibilidad de la dirección con las patologías oncológicas).

El posicionamiento de la junta facultativa se produce tras el reciente recorte de las continuidades asistenciales –como se llama las horas extraordinarias vespertinas en las que se realizan consultas, pruebas diagnósticas y operaciones para reducir listas de espera–; una medida que se aplica desde el pasado 2 de noviembre y que afecta a los médicos.

El Hospital Regional tiene un presupuesto anual de unos 290 millones de euros. Pero tanto sindicatos como profesionales siempre hacen hincapié en que de nada sirve un aparato de la tecnología más puntera, si luego faltan anestesistas para operar o enfermeros para cuidar a los pacientes tras la intervención más pionera hecha por “cualificadísimo” cirujano . “Se puede comprar el mejor autobús, pero si no hay conductor, el autobús se queda en el aparcamiento”, ejemplificaba un representante del estamento médico para resumir el sentir de los profesionales.

Desde el Sindicato Médico se aclara que el déficit presupuestario en el capítulo de personal es crónico. “No es culpa de la consejera actual, ni de la dirección médica de ahora”, se insiste desde esta organización. El SMM ya se posicionó la semana pasada al criticar los recortes de las continuidades asistenciales. Entonces, esta organización afirmó que si la gerencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) “no dota económicamente de forma adecuada al Hospital Regional, continuaremos con unas listas de espera indecorosas”.

El hospital sostiene que la contratación ha crecido un 25%

Ante la consulta de Málaga Hoy sobre déficit de recursos económicos para personal, el hospital concretó que el aumento en presupuesto de capítulo 1 (contratación) ha sido de un 25% entre 2019 y 2022, llegando a los 250 millones de euros.

El centro sanitario indicó que el de este año “aún no está cerrado al no haber concluido el año ni los posibles contratos que se vayan a realizar entre noviembre y diciembre ante eventuales necesidades asistenciales”. Además, según la dirección del hospital, la plantilla del Regional Universitario de Málaga ha aumentado en 1.339 profesionales de 2018 –cuando gobernaba el PSOE– a 2023, de 5.974 a 7.313.