Salud sostiene que el Regional sólo elimina las horas extra de tarde "que no son necesarias"

La consejera de Salud, Catalina García, ha justificado el recorte de las horas extra por la tarde para reducir las listas de espera en el Hospital Regional. Según el Sindicato Médico de Málaga, sólo en el mes de noviembre y contabilizada apenas una tercera parte de los servicios, la medida supondrá 150 tardes menos de asistencia de operaciones, consultas y pruebas diagnósticas. Tanto esta organización sindical como UGT sostienen que esa merma incrementará las listas de espera.

Sin embargo, la consejera ha defendido la decisión tomada por la dirección del centro sanitario. Según García, es a fin de hacer "control y gestión para hacer eficiente el sistema" y sólo "se eliminan continuidades asistenciales que no son necesarias, nunca las que puedan afectar a las listas de espera". Continuidades asistenciales; así se llama ese trabajo extraordinario vespertino. Éstas suponen 225 euros brutos para cada profesional por cinco horas de trabajo, de 15:00 a 20:00.

El recorte -que se aplica desde 1 de noviembre en el Regional y que ya implementó el Clínico en verano- preocupa a jefes de servicio y sindicatos que advierten que con menos asistencia habrá más demoras. No obstante, la consejera ha defendido la medida adoptada por la gerencia, que trascendió a la luz pública hace una semana. García recordó la dirección toma este tipo de decisiones precisamente con los responsables de las diferentes áreas. "El equipo directivo tiene muy claro lo que tiene que hacer", ha dicho en relación a la disminución de las continuidades asistenciales en el Regional. García no ha aportado datos concretos de este centro sanitario, pero ha apuntado: "Nosotros, que conocemos los números, sabemos que el hospital está reduciendo las listas de espera de manera importante". Ha asegurado que esa reducción -de la que no ha facilitado cifras- se debe a un aumento de la producción propia del Regional, así como de los autoconciertos. Y ha insistido: "Si en algún sitio se eliminan continuidades es porque el equipo directivo decide que unas son más necesarias que otras".

A nivel autonómico, apuntó que se han destinado seis millones de euros desde octubre a reducir listas de espera un 17,4% y que de enero enero a septiembre se han realizado 1,8 millones de horas en cirugía y consultas con ese fin; unos números que -según ha dicho- suponen un 66% más que en 2018, cuando gobernaba el PSOE.

Falta de enfermeras en el Hospital Regional

Respecto a las críticas del Sindicato de Enfermería (Satse) de que faltan unos 300 enfermeros en el Hospital Regional -algo que ha llevado a algunos trabajadores a advertir que no serían responsables de posibles errores por falta de personal-, García ha recalcado que en la actualidad en la provincia hay 4.600 profesionales más en el sistema público que hace cinco años. Y que en concreto, el número de enfermeras a nivel provincial se ha incrementado un 1,2%. "No decimos que sean suficientes, pero 4.600 profesionales más que en 2018 supone que ha habido un cambio sustancial, cuantitativo y cualitativo".

Demoras en las mamografías para 36.000 mujeres

Respecto a la denuncia del Partido Socialista de que hay unas 36.000 mujeres que sufren demoras en sus mamografías en los centros de salud de La Roca y Puerta Blanca por averías en los equipos, la consejera ha replicado: "Me alegra que ahora el PSOE se preocupe. Cuando llegamos [a la Junta de Andalucía], la obsolescencia rayaba el peligro". Ha reconocido que "no hemos llegado aún a todos los sitios", pero ha reiterado que se está llevando a cabo un plan de renovación tecnológica en el que se ha invertido 680 millones de euros. "Cuando acabe esta renovación tecnológica en 2024, todos los mamógrafos estarán renovados", ha insistido. Este plan incluye la sustitución no sólo de estos aparatos, sino también los equipos de PET, resonancias magnéticas y radiografías.