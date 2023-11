La Plataforma por el Tren Litoral: "Es el momento de levantarnos y pedir que nos traten igual que a otras comunidades"

La comparativa entre los 6.300 millones del plan del Gobierno central para invertir en el Cercanías catalán y el olvido al corredor de la Costa del Sol sigue moviendo cimientos. La Plataforma por el Tren Litoral, mediante su portavoz, Violeta Aragón, afirma que es el "momento de que la sociedad se levante a reclamar que nos traten, al menos, igual que a otras comunidades".

Aragón reclama que se reduzca la diferencia entre las dos velocidades inversoras, basándose en que con los 2.800 millones que ya se han licitado de los 6.300 que planean invertir hasta 2030 ya se habría podido completar el tren litoral. "Por supuesto que es caro, pero las cifras están ahí, la inversión en Cataluña es muy superior a lo que cuesta el tren litoral. Si se puede hacer en otras comunidades, ¿por qué aquí no? La excusa de que es muy caro se cae".

Esta petición, recuerda Aragón, no es actual, "es lo que venimos reclamando históricamente, una mayor inversión, aunque sea para igualarnos al resto de comunidades que ya sería un lujo, visto lo visto". En este sentido, recuerda que en los presupuestos de los últimos años –647.000 euros para estudios del corredor de la Costa del Sol en los últimos cinco Presupuestos– "se les ha olvidado poner a Málaga y el tren litoral, por eso nos toca levantarnos".

Respecto a la dificultad y la falta de suelo reservado, Aragón es taxativa, difícil no implica imposible, "nosotros siempre lo hemos defendido, confiamos no sólo en que se puede si no que se debe hacer". A lo que suma que "es el único territorio de los más poblados que no tiene movilidad en tren, es una necesidad". Apuntando que Marbella es la única ciudad con más de 100.000 habitantes que no está conectada con el ferrocarril en España.