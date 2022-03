El Pleno del Ayuntamiento de Málaga puede marcar la relación entre el PP y Cs

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga de este jueves puede suponer un cisma en el equipo de Gobierno o volver a calmar las aguas entre Partido Popular y Ciudadanos. Tras la Junta de Portavoces han vuelto a cruzarse declaraciones, advertencias y avisos entre Noelia Losada, portavoz de Ciudadanos, y Elisa Pérez de Siles, portavoz popular; que luego ha sido refrendada por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

El pasado viernes, tras saltar la tensión por los aires en varias comisiones celebradas el jueves, De la Torre ya avisó a Losada: "si vuelve a ocurrir podría verse en cuestión la estabilidad de la ciudad y en ese caso no tendría sentido mantener el acuerdo de coalición". Este jueves es la primera piedra de toque ante el aviso que se ha vuelto a repetir. "Estar en un gobierno de coalición no te debe conducir a hacer oposición, no se puede ser gobierno y controlar al gobierno", ha dicho el regidor tras el cruce de acusaciones de PP y Cs.

El aviso es claro después, pero Noelia Losada se mantiene firme: "La gobernanza de esta ciudad continúa como siempre", pero ha recordado que "PP y Cs son dos partidos distintos". "Esto es una polémica que ya no se estira más", ha señalado la portavoz municipal de la formación naranja y ha dicho que "en lo importante, en las líneas estratégicas de esta ciudad y en los proyectos, seguimos siendo socios de gobierno con lealtad y no hay, realmente, ninguna polémica".

De la Torre, tras ser cuestionado por lo periodistas por si ha dialogado con Cs al respecto, ha incidido en que no han hablado aún, pero "no tengo ningún inconveniente" en hacerlo. Así, ha dejado claro que la estabilidad "es clave en cualquier gobierno". "No solamente hay que hablar, hay también que actuar en consecuencia con esos criterios y deseos de estabilidad", ha apostillado.

De la Torre ha recordado que "hay una distinción" entre lo que es un acuerdo para gobernar en coalición de uno de apoyo de investidura de un gobierno, siendo esta última la que tenía el grupo de Cs en el anterior mandato y lo que, a juicio del regidor, "podía permitir tener apoyos claros al gobierno y distanciamientos, porque no estaba dentro".

"Si se está dentro del gobierno, si se forma parte, hay que tener una visión completa y global de esa estabilidad del gobierno y de lealtad a la estabilidad", ha reiterado el regidor.

Por otro lado, el regidor popular ha explicado que no ha tenido tiempo de hablar "y Losada por lo que veo tampoco". "Quizá teníamos que haber buscado la oportunidad de hablar", ha reconocido, admitiendo que hacerlo a través de los medios de comunicación es "una manera imperfecta de hablar", pero como también lo ha hecho Losada "le digo una línea de exposición que es coherente con lo que hemos dicho anteriormente, y me parece natural y legitima".