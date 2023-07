La resaca electoral acapara el Pleno en Málaga: De Puigdemont al viaje fallido al Consejo de Ministros

Como un fuerte dolor de cabeza tras una noche de copas, el 23 julio se hizo con el Pleno de Málaga sin que nadie tratase de hacer uso del ibuprofeno para erradicarlo. Las generales, desde el necesario apoyo de Puigdemont hasta el fallido viaje a las Cortes –y al Consejo de Ministros– del concejal Jacobo Florido, ocuparon más tiempo del debate nacional que de los temas de ciudad, en una práctica cada vez más frecuente y nada sorprendente al son de la proximidad con la cita electoral.

Previsible, además, por dos motivos: las mociones poco trabajadas y en gran parte recicladas por parte de equipo de gobierno y oposición y el hecho de que el PP se estrenase en su mayoría absoluta y desde la otra bancada hubiese poca esperanza en sacar algún voto positivo. Y en esas, embarra, que algo queda.

Una de estas mociones repetidas traída a debate por los populares –aprobada, por lo tanto– ha desencadenado el primer round electoral, en ella se pedía al Gobierno que mejorase el servicio de AVE y su puntualidad en la conexión con la capital de la Costa del Sol. "Mire si estoy concienciado con la puntualidad del AVE que al próximo Consejo de Ministros al que vaya en tren y no llegue a tiempo, le pago yo el billete de mi bolsillo", le espetó Jorge Quero, concejal socialista, a Jacobo Florido, proponente de la moción y número seis en la lista del PP en la que han salido cinco diputados.

No fue la única intervención que tuvo a bien recordar a Florido su paso por las listas al Congreso que quedó en nada, tema recurrente a la hora de atizar al popular.

"Le acepto la propuesta, pero la quiero por escrito", le devolvió el guante el concejal de Turismo, que sacó la artillería pesada con Puigdemont, "haremos lo que estimemos oportuno, Puigdemont no nos va a condicionar la política aquí", respondió a una crítica de la oposición por su falta de escucha al otro lado de la bancada.

No fue el único dardo de uno de los concejales que más líneas transgrede en el toma y daca del debate plenario, el primero ha ido directamente contra la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas. En uno de los pocos aasuntos municipales, la líder de izquierdas le reprochaba al equipo de gobierno la modificación del reglamento aprobada en una comisión urgente de Economía para que los cargos directivos no necesiten, como hasta ahora, ser funcionarios. Lo que hasta ahora era excepción, ahora podrá ser norma, cosa que no sólo crítica la oposición, sino que también lo hace la Secretaría del Ayuntamiento, máxima autoridad jurídica en la Casona del Parque.

En estas, Florido se dirigió a Morillas: "Usted no es funcionaria, ¿verdad? y viene usted de ser directora de una institución en el Gobierno central [el Instituto de las Mujeres, anterior cargo de la concejal]".

Otro de los monotemas del debate municipal es el de la Expo, después de que el alcalde expresara su voluntad de volver a presentar la candidatura al evento internacional. Dani Pérez, portavoz socialista, se autoenmendó una de sus mociones para pedir al alcalde que se disculpase por las dudas que desde su partido se sembraron acerca de la implicación del Gobierno, "si usted rechaza agradecer al Ministerio, luego no vengan pidiendo ayuda ni colaboración bilateral", amenazó Pérez.

Juan Cassá, el omnipresente

Echaron de menos, o casi, en la oposición a Juan Cassá. Quien fuese punching ball favorito de la bancada izquierda desde que dejó Ciudadanos y firmó un "pacto de estabilidad" con el alcalde para servirle de muleta que supuso, prácticamente, hacer un voto de silencio salió a colación en varias de las mociones propuestas. Después de que este miércoles la Diputación de Málaga –del mismo signo político que el Ayuntamiento– le diese un cargo directivo a dedo con un sueldo de 60.000 euros, el PSOE vio una herida abierta en la que poder hacer presión.

"Lo que es esperpéntico es que gracias a pasarle la mano al PP, Cassá gane 60.000 euros por fumarse un puro", respondió Mariano Ruiz Araujo, socialista, a Carmen Casero, de la bancada popular cuando esta le echaba en cara que intentasen parar el proyecto de la torre del puerto.

Antes, ya al inicio del Pleno, y durante la petición para sólo los funcionarios ocupasen los puestos directivos municipales, Morillas le pidió al alcalde que no modificase la excepcionalidad de la norma "para evitar casos como el de Juan Cassá", a lo que añadió la petición de el regidor fuera el "mejor pagado" del Consistorio.