La Policía Local de Málaga retira 3 patinetes al día desde la entrada en vigor del bando

La Policía Local de Málaga ha impuesto cerca de 330 multas a las empresas de patinetes eléctricos por el estacionamiento de los vehículos en zonas no autorizadas. El dato, según la información oficial aportada a este periódico, se corresponde con el periodo de 88 días transcurridos desde la entrada en vigor del bando firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, para ordenar la presencia masiva de estos dispositivos en la capital de la Costa del Sol. De acuerdo con los datos del área de Movilidad, en la actualidad se cuentan del orden de 1.460 patinetes correspondientes a las firmas UFO, Tier, Wind, Helbiz, Limen-S, Movo y Uber, entre otras.

La actuación policial ante el inadecuado proceder de las compañías explotadoras del servicio equivale a 3,7 multas diarias, cada una de ellas valoradas en 200 euros. Es decir, que de ser tramitadas y ejecutadas en su totalidad estas penalizaciones, el Consistorio ingresará del orden de 66.000 euros.

Bien es cierto, que la imposición de las sanciones no siempre incluye la retirada efectiva del patinete. De hecho, un portavoz de la Policía Local explicó que la cifra de vehículos de movilidad personal trasladados al depósito por la grúa es inferior a los sancionados. En concreto, la cifra ha sido en este intervalo de tiempo de 263, algo menos de tres diarios.

1.460 patinetes Son los que, según los datos de Movilidad, pueden estar circulando en este momento en la ciudad

"Se retiran todos los vehículos de movilidad personal que se encuentran en las zonas inadecuadas cuando obstaculizan el paso de los peatones y sobre todo de las personas con movilidad reducida y dificultades de visión", explicaron las fuentes consultadas, que justificaron la diferencia entre multas y retiradas en que suele reclamarse el servicio de la grúa cuando se localizan varios patinetes agrupados. Desde la Policía se precisó que cuando un agente se encuentra con un patinete mal aparcado, "deja constancia de la infracción señalando el lugar, la hora, el número de bastidor o de serie o código QR del vehículo y el nombre de la empresa y se suele requerir la grúa municipal".

La intervención policial no parece satisfacer para nada a los vecinos del entorno del Centro, zona que en los últimos meses se ha visto más afectada por los patinetes. "No sabemos cómo calificar la actuación municipal; es una mezcla de ineptitud, dejación de funciones, descoordinación, ceguera, desprecio por los peatones, soberbia e imprudencia", afirmó Alejandro Villén, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, quien apunta la existencia de "poco respeto por los ciudadanos y mucha manga ancha en todo lo que suponga negocio".

A su juicio, las cifras aportadas por la Policía pudieran corresponder "a 30 minutos de trabajo en un única calle de la ciudad; las empresas son conscientes de la permisividad y la falta de control, con lo que no falta el mes en el que viene una nueva a inundar las calles". El colectivo habla de "calles bloqueadas por patinetes, peatones apartados de la acera, personas con movilidad reducida que ven mermados sus derechos, conductores que van en dirección prohibida y grupos de turistas avasallando las calles".

Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible "A veces, cuando uno vez a la gente circulando en patinete, uno piensa que Dios existe porque es un milagro que no ocurran más cosas"

La impresión es igualmente crítica para Alfredo de Pablos, presidente de Málaga Accesible, plataforma que agrupa a colectivos de personas con algún tipo de discapacidad. “Es impresionante el tráfico de vehículos no convencionales que hay por el Centro; es intensísimo”, dijo, apuntando que la presencia parece haber crecido en el entorno del casco antiguo, extendiéndose a otros barrios. “A pesar del bando del alcalde y la reserva de aparcamiento no se respetan; siguen aparcando donde quieren y al circular van por donde quieren", apostilló.

Una limitación no contemplada en el bando municipal y que, para ser regulada, tendrá que esperar a la anunciada modificación de la Ordenanza de Movilidad. Sobre ello, el nuevo concejal del área, José del Río, explicó que se sigue trabajando en esta actualización, pero no supo fijar un calendario claro de adecuación del texto. "La tendencia del área de Movilidad es la de no tomar decisiones", dijo De Pablos, quien auguró que antes de proceder a esa nueva redacción esperará a que organismos superiores, caso de la Dirección General de Tráfico, den el paso. "A veces, cuando uno vez a la gente circulando en patinete, uno piensa que Dios existe porque es un milagro que no ocurran más cosas", afirmó.