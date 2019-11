Policías locales piden que conductores de patinetes tengan seguro y usen casco

La Asociación de Jefes y Directivos de las Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) reclama que los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, dispongan de un seguro y los conductores conozcan las normas de tráfico y usen casco y otros elementos de seguridad vial como el chaleco. El colectivo, que organizó un encuentro técnico profesional en Fuengirola, argumenta que los vehículos de movilidad personal “han dejado de ser artilugios con carácter lúdico o paseo para los fines de semana” para convertirse en un “medio más para la movilidad” en las ciudades.

Estos vehículos han llegado “para quedarse” pero “generan situaciones de riesgo al compartir espacio urbano con el resto de usuarios”, advierten los policías locales, que añaden que “ya ha quedado patente las graves consecuencias que estos riesgos pueden conllevar”, como muerte y lesiones graves en algunos de los accidentes ocurridos en España.

Dado que el uso de estos vehículos afecta a derechos fundamentales como la libre circulación y el derecho a la vida y a la integridad física, la asociación sostiene que es necesario “plantear nuevas normas que establezcan una regulación básica a nivel nacional”. Esta normativa “no puede dejarse al arbitrio de cada municipio”, sino que debe haber “una regulación básica que establezca unos mínimos” y que regule aspectos como el seguro, el conocimiento de las normas de tráfico, la identificación de los vehículos, el uso del casco y otros elementos de seguridad como el chaleco, demandan.

Aseguran que estos vehículos generan “situaciones de riesgos” y consecuencias graves

La nueva regulación que prepara la DGT establecerá que estos vehículos no podrán circular por las aceras, ni por vías interurbanas, tendrán un límite de velocidad de 25 kilómetros/hora y serán considerados vehículos y, como tales, sus conductores serán sancionados por consumo de alcohol y drogas o por el uso del teléfono móvil, cascos y auriculares durante al conducción.

Los jefes de las policías locales consideran que esto “puede ser un paso adelante”, pero insisten en un comunicado que es necesario que esta legislación no se dilate más en el tiempo y se establezca también como obligatorio el uso del casco y un sistema “claro y efectivo” para la identificación de los vehículos que circulen. “El Gobierno no puede mirar para otro lado en estos aspectos pues son cuestiones que afectan a la seguridad no solo de los usuarios de estos vehículos sino también al resto”, recalcan, y apuntan que la nueva normativa “tampoco dirá nada” sobre la edad necesaria para poder conducir por las vías públicas estos vehículos.