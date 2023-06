Por mi Pueblo expulsa a Juan Carlos Maldonado tras el pacto con PSOE y Ciudadanos en Mijas

Por mi Pueblo (PMP) expulsa a Juan Carlos Maldonado, quien fuese su cabeza de lista por Mijas y ex alcalde de la ciudad, después del pacto de este con el PSOE y Ciudadanos, dando la vara de mando a los socialistas. La decisión, que se tomó por la Ejecutiva Nacional del partido este 15 de junio, se hará oficial este viernes 16 de junio, cuando el partido inscriba una petición formal al Ayuntamiento de Mijas para que Maldonado pase al grupo de concejales no adscritos.

La decisión se ha motivado, según fuentes del partido, después de que Maldonado pidiese vetar a Ciudadanos de la formación de gobierno en la ciudad costera, aduciendo las malas relaciones personales que este tendría con los naranjas.

Es en ese momento, siempre según las fuentes consultadas, cuando la Ejecutiva Provincial iniciaría conversaciones con Ángel Nozal, candidato del PP a la Alcaldía, y con Vox; estando ambos de acuerdo con el voto a los naranjas. La sorpresa, aseguran, llegó cuando este anunció el pacto con el PSOE y Ciudadanos para darle la vara mando a Josele González, todo, a espaldas de su partido. "Lo que no se puede hacer es decir A y hacer B, hay que ser consecuente con lo que se dice que se va a hacer", afirman las fuentes consultadas.

Esta decisión, por la estructura que tiene PMP, no necesita su ratificación al no contar con afiliados, sólo tener cargos orgánicos, por lo que se hará efectiva la misma mañana de este viernes, a la vez que se presente el escrito que ha remitido el partido al Ayuntamiento de Mijas, firmado por el presidente del partido, Juan Merino; por el que piden que se le incluya como concejal no adscrito.

El pacto que da la llave de la Alcaldía de Mijas a los socialistas fue toda una sorpresa en el partido independiente, pero también entre los populares, que sólo un día antes daban como "muy cercano" el acuerdo con Vox y PMP para darle la vara de mando a Nozal, candidato del PP. Tanto es así, que este, tras el anuncio del acuerdo, anunció a la Ejecutiva de su partido que dejaba la primera línea política.

Los comicios dieron como resultado una victoria al PSOE, que tras 16 años se mantuvo como la fuerza política más votada en el municipio de Mijas con 8.589 votos (33,61%) y 10 concejales. El PP obtuvo 8.077 sufragios (31,61%) y 9 ediles; Vox, 2.929 votos (11,46%) y 3 concejales, Cs, pasó de 6 a 2 concejales con 1.680 votos (6,57%) y Por Mi Pueblo, que consiguió representación, tras obtener 1.412 sufragios (5,52%) y 1 edil.