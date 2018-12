La verdad es que tendemos a exagerar la noticia del año. Como si hubiera una; o como si los años fuesen compartimentos de noticias. Pero los años pasan y la vida sigue. Cada año podría ser el año en que se solucionara Limasa, o Baños del Carmen, o el saneamiento integral, o el tercer hospital, o el tren litoral… Y los años terminan y la noticia del año nunca ha sido la solución de Limasa, ni los Baños del Carmen, ni el saneamiento, ni el tercer hospital, ni el tren litoral… Lo mismo en 1995 que en 2000 que en 2005 o 2010 o 2015. Y apuesten que en 2020.

2018 parecía el último año inaugurado con el discurso de Navidad del alcalde Francisco De la Torre lleno de buenos deseos… pero 2018 se acaba y el mensaje de Navidad con los buenos deseos para 2019 también lo va a dar el alcalde Francisco De la Torre. Y apuesten que en 2020, puesto que es el gran candidato a sucederse a sí mismo, tras sucederse a sí mismo, tras sucederse a sí mismo… Mis hijos ya en 2011 le llamaban Paco Lightyear al ver que sus límites iban hasta el infinito y más allá.

Pero sería injusto decir que los años pasan y no hay cambios: 2018 era el año trigésimo sexto en que gobernaba el PSOE en Andalucía con Susana Díaz de presidenta… y todos estábamos convencidos de que 2019 sería el año trigésimo séptimo del PSOE en Andalucía con Susana de presidenta. Pero no. Un malagueño, y del PP, va a presidir la Junta. Sí, hay que frotarse los ojos, o los oídos: un malagueño y del PP presidiendo la Junta. Hay que creer en los imposibles. Y si cumple todo lo que ha prometido… Bueno, no vayamos tan lejos, una cosa es creer en imposibles, y otra creer en milagros.

Pero volvamos a la cuestión: ¿La noticia del año? Quizá las inundaciones en la comarca de Campillos. Nunca llueve a gusto de todos pero a veces llueve a gusto de nadie. Y más cuando llueve sobre mojado, causando problemas en lugares que ya tenían demasiados problemas. Eso no es acabar con la sequía; sino acabar con muchas esperanzas.

El Museo Pompidou se queda hasta 2025. Es una gran noticia del año. Por cierto, otro museo de arte es la Cueva de Ardales que lleva ahí, según una investigación anglogermánica publicada este año, desde hace 65.000 años, sí, 65000. Pero a la Cueva de Ardales le pasa como al Pompidou: estamos orgullosos; ya sólo nos falta ir además a visitarlos.

Otra noticia es la guerra del Metro: Después de una década, la guerra se acabó. Se ha acabado justo la semana pasada, de pronto. Parece de Gila: “Oiga, es la guerra del metro”, “sí”, “pues que se ponga el enemigo”, “no, el PSOE ha perdido la Junta”, “ah, pues se acabó la guerra”… Sí, se acabó la guerra aunque no se haya acabado el Metro. Algún malpensado puede sacar conclusiones y pensar que esto no es precisamente un chiste.

La Costa del Sol se ha convertido en la Costa del Crimen… Costa Nostra. Ya saben, algunos han estado años pidiendo la ley del silencio para no perjudicar el turismo, y mientras las mafias iban instalándose sin mucha oposición. Enhorabuena a quienes han defendido e incluso siguen defendiendo esa ley del silencio. Alguna vez deberíamos alzar la voz para decirles, bien claras, un par de cosas: una es irresponsables, y la otra es… bueno, la otra no se puede decir en público.

¿Las protestas de Sanidad? A estas alturas, sospechamos que la Sanidad no necesita un Spiriman sino directamente un Superman. Lo bueno es que hay quien cree que Juanma Moreno es Supermán. Lo malo es que de momento solo lo cree Elías Bendodo.

Pero pongámonos serios: quizá la noticia sea que éste fue el año de las mujeres, aunque hay dos que no han podido vivir para contarlo a sus nietos. María Adela, de Viñuela, y Manuela, de Torrox. Bueno, más que el año de las mujeres, es el siglo de las mujeres. Por cierto, tristemente el Málaga ha descendido, pero felizmente el Málaga femenino ha ascendido. Parece una metáfora. Hay esperanza… Eso no significa que no haya esperanza en los hombres. Y ya que hablamos de deporte, digamos un nombre: Regino Hernández.

Y otra noticia del año, cada año, también está en los que se van. Fernando, Antonio, pero, por citar uno, éste fue el año del adiós a José Antonio Frías. Solemos decir que se mueren los mejores. En realidad, no; todos nos morimos, y todos, de creer a Stevenson, demasiado jóvenes. Lo que pasa es que a los mejores, además, los echamos de menos. Y Frías era de los mejores. Bueno, quedan muchos de los mejores. La suerte para este periódico es que tiene un buen puñado de ellos. La suerte para esta ciudad (y ahí está la nómina de premiados) es que hay muchos que merecen ser reconocidos entre los mejores. Enhorabuena a todos. Y hasta 2019. Cuando nos veremos aquí para decir que la noticia del año no ha sido la solución de Limasa, o Baños del Carmen, o el saneamiento integral, o el tercer hospital, o el tren litoral… Pero la vida seguirá.