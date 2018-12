Malagueños que generan orgullo en la provincia

Málaga tiene talento a raudales. Este diario entrega desde hace 14 años sus premios Malagueños de Hoy a personas e instituciones que hacen que esta provincia sea mejor, que suene su nombre a escala nacional e internacional con buenas acciones, demostrando que el sur del sur de Europa es un sitio tan bueno como cualquier otro para ser punteros en todo tipo de materias. Hasta en humanidad, aunque en eso Málaga siempre ha estado bien servida.

Afortunadamente cada año hay numerosos candidatos y cantera suficiente para los próximos ejercicios. En esta ocasión, los premios Malagueños de Hoy, patrocinados por la Fundación Unicaja, han sido para el cocinero Dani García por su tercera estrella Michelin, Pata Teatro por su vigésimo aniversario, los hematólogos Isidro Prat y María del Carmen Hernández, el equipo de balonmano femenino Rincón Fertilidad y los tractoristas y maquinistas de Campillos que ayudaron a salvar a decenas de personas en la histórica inundación que tuvo lugar en octubre. El acto, celebrado en el hotel Vincci Posada del Patio este pasado lunes, contó con la presencia de más de 200 personas entre representantes políticos y sociales malagueños y andaluces y los propios premiados.

Josemi Rodríguez y Macarena Pérez En Málaga hay muy buena salud teatral, con muchos proyectos de calidad que se exportan"

Pata Teatro

Los primeros en recibir el galardón fueron Josemi Rodríguez y Macarena Pérez Bravo, fundadores de Pata Teatro, una compañía que está triunfando en toda España con más de un centenar de funciones al año. Rodríguez agradeció el premio a Málaga Hoy, “un periódico que siempre se ha volcado con la cultura y tiene un férreo compromiso con las artes escénicas”, y recordó que a lo largo de estos 20 años han trabajado en la compañía más de 50 personas. Varias de ellas estaban entre el público y vitorearon a los fundadores de Pata Teatro. Pérez Bravo, por su parte, destacó que “en Málaga hay muy buena salud teatral, con muchos proyectos escénicos de calidad y con compañías que exportan el nombre de Málaga a escala nacional e internacional”.

María del Carmen Hernández

La hematóloga María del Carmen Hernández, recientemente jubilada, afirmó que "he sido muy afortunada en los 30 años que he estado en el centro de transfusión porque he estado muy bien dirigida y he contado con un equipo maravilloso". Hernández, que fue piropeada por su hijo desde el público ante la sonrisa de todos los asistentes, hizo hincapié en ser defensora de la sanidad pública porque "aunque es mejorable, se puede realizar una asistencia de mucha calidad".

La doctora María del Carmen Hernández aprovechó la ocasión para reivindicar un tercer hospital en Málaga, pero reclamó que no se hiciera en los jardines del Civil.

Rincón Fertilidad

El club de balonmano femenino Rincón Fertilidad lleva cinco temporadas en la élite, son líderes en la liga española y juegan competición europea. Son un soplo de aire fresco para el deporte malagueño y su presidenta, Pepa Moreno, acompañada por la jugadora Sole López, agradecieron la entrega de este premio que pone en valor su gran profesionalidad y esfuerzo. “Esperamos que Manolo Rincón pueda seguir muchos años [es el patrocinador del equipo] y que sigamos dando muchas jugadoras a la selección nacional porque es un gran orgullo”, comentó.

Tractoristas de Campillos

Posteriormente llegaron dos de los momentos más emotivos de la noche. El primero fue la entrega del Malagueño de Hoy a José Carlos Vázquez y a Jaime Gallego, un tractorista y un maquinista que en la noche del 20 de octubre dejaron a sus familias en casa y salieron a la calle jugándose la vida para poder rescatar al mayor número de personas posible tras la tremenda tormenta que descargó hasta 400 litros por metro cuadrado en Campillos, dejando el municipio destrozado.

"No hicimos nada extraordinario, solo actuamos con humanidad", dijo Vázquez. "Quienes teníamos medios salimos a ayudar a nuestros vecinos sin pensarlo. Hicimos todo lo que estaba en nuestra mano y ese momento quedará por siempre en nuestra memoria", añadió, a la vez que reclamó más ayuda dos meses después del suceso. Durante su discurso todo fue silencio, homenaje, reconocimiento a las buenas personas.

Cuando acabó, hubo un gran estallido de aplausos y numerosos invitados se pusieron de pie. Una ovación para dos personas que arriesgaron su vida para salvar a los demás y que representaban a otras decenas de tractoristas y maquinistas de Campillos que dieron también todo su apoyo y que no quisieron perderse la entrega de este galardón con la tranquilidad de que estaban todos sanos y salvos gracias, en buena parte, a su disposición.

Dani García

Dani García "Las tres estrellas Michelin han sido el sueño de mi vida durante 20 años, pero ahora toca reflexionar"

El último premiado fue el cocinero Dani García, uno de los profesionales más conocidos en España tras haber conseguido su tercera estrella Michelín. Durante su intervención mostró en varias ocasiones su felicidad por recibir este premio –es el único que ha sido reconocido con Malagueño de Hoy en dos ocasiones–, pero su tono de voz mezclaba felicidad y cierta melancolía.

"Mañana es un día muy especial para mí porque voy a contar mi futuro", dijo, aunque no quiso adelantar nada. Se intuía que iba a dejar el restaurante, pero no fue hasta el martes cuando comunicó de forma oficial que el próximo octubre cerraría el restaurante de tres estrellas Michelin en el hotel Puente Romano de Marbella.

"Solo hay 130 cocineros en el mundo con tres estrellas Michelín y ha sido el sueño de mi vida durante 20 años. Hubo momentos muy difíciles, en los que estuve por tirar la toalla, sin saber si el esfuerzo merecía la pena. La alta cocina me lo ha dado todo, pero toca reflexionar", destacó. Sonaba a despedida y así fue, aunque Dani García seguirá en 2019 con multitud de proyectos, entre los que se encuentra un programa de cocina en televisión.

El director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, fue el maestro de ceremonias y charló con varios de los invitados para conocer sus impresiones. Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja, destacó que los premiados “han sido capaces de hacernos a todos mejores en 2018” y recalcó que "Málaga tiene derecho a conocer a sus principales valedores porque constituyen el mejor capital de esta tierra".

El delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, subrayó la dureza del caso de Laura Luelmo: "es el día más triste de mi carrera".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, –conocido, según el periodista Teodoro León Gross, por Paco Ligthyear "porque está hasta el infinito y más allá"– puso de relieve la "visibilidad internacional" de la capital en este 2018 y León Gross dio un pequeño discurso en el que destacó como noticias clave la posibilidad de que Juan Manuel Moreno sea presidente de la Junta de Andalucía, la inundación de Campillos, la ampliación de la licencia del Centro Pompidou en Málaga hasta 2025 o la proliferación de mafias y asesinatos en la Costa del Sol.

El próximo año habrá otros Premios Malagueños de Hoy y lo recibirán personas de enorme capacidad profesional y personal. Tienen un año para hacer méritos.