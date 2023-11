Premios Malagueños de Hoy 2023: El éxito de la perseverancia

No corren, a todas luces, los tiempos más sencillos posibles. Pero las mieles del éxito siempre han estado reservadas a aquellos que históricamente han poseído un arrojo especial ante la incertidumbre, un carácter noble o un afán de superación mayor. Aptitudes que pueden ser mostradas en los terrenos más dispares posibles. Y prolongadas mediante la perseverancia.

Por este motivo, la redacción de este periódico reconoce en la XIX edición de los Premios Malagueños de Hoy, en una gala que tendrá lugar este miércoles a las 20:00 en el Museo del Automóvil y la Moda, y que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja, a quienes, desde su campo de acción, se aferran a sus propios medios para seguir adelante, ya sea a través de la ayuda al prójimo, el deporte de élite, la iniciativa empresarial, la expresión artística, o la educación de las futuras generaciones. Méritos que resultan inabarcables para cualquier galardón.

Porque en lo que llevamos de año los malagueños han tenido tiempo para todo y para todos. Claros ejemplos son la asociación Amfremar, que ha seguido tendiendo una mano amiga a aquellos que necesitan ayuda; el Unicaja Baloncesto, con un juego eléctrico que ha hecho vibrar a los aficionados una vez más, y de paso se ha llevado la Copa del Rey a casa; la multinacional Accenture, que celebra sus bodas de plata en el Parque Tecnológico de Andalucía, con lo que ello supone para la dinamización de la ciudad; el joven pianista Marcos Castilla, que ha llegado a tocar junto a Boscovich en el Teatro del Soho Caixabank haciendo las delicias del respetable; o la docente Lourdes Zoraida Fernández, reconocida como una de las mejores profesoras del mundo y que sigue trabajando cada día por construir una sociedad mejor desde la base.

Amfremar: la solidaridad reside en El Palo

Amfremar (Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados) lleva ayudando al prójimo desde el año 2000. Desde entonces, su red de voluntarios ha llevado a cabo una labor encomiable que, por vía de su buen hacer desinteresado, ha logrado tornar su nombre en sinónimo de solidaridad, como bien saben los vecinos del barrio de El Palo, lugar en que se ubican sus instalaciones.

Una acción constante con la que esta asociación ayuda a familias a cubrir sus necesidades básicas mediante planes de atención social y medidas socio-comunitarias como servicio de comedor social, que proporciona tres comidas al día y servicio de ropero y ducha a los solicitantes; centro de formación e integración infantil y juvenil; reparto de alimentos; economato social; o talleres por la igualdad e integración socio-laboral de las mujeres mayores de 50 años.

Aunque las formas de ayudar, según comentaba el presidente de Amfremar, Fernando Gutiérrez (quien, además, antes de adherirse a la asociación, dedicó cinco años de su vida a ser voluntario de prisiones), van más allá de proporcionar meros suministros a quienes los precisan. “Hay mucha necesidad en este barrio, y no sólo en lo económico, también en otros ámbitos como el cultural o el afecto. Hay personas que no han escuchado un te quiero”.

Un Unicaja de ensueño

2023 es un año mágico para el Unicaja, en el que cristalizó una revolución que ha regenerado completamente al club y su rumbo perdido. El título de Copa del Rey, quinto en la historia del club, conseguido en un fin de semana mágico en Badalona en febrero es la punta del iceberg de un cambio que ha devuelto la ilusión y la comunión con la afición. El mejor ejemplo es que el pasado verano hubo que acotar a 9.000 el número de abonados, con demanda superior, para dejar un número de entradas mínimo por partido.

No fue sencillo el aterrizaje de Antonio Jesús López Nieto en la presidencia del club por diversas circunstancias. Eligió a su director deportivo, Juanma Rodríguez, el jefe en esa parcela en la mejor etapa de la historia del club. El primer año se tocó fondo con la peor clasificación histórica en la ACB en los últimos 30 años y el fantasma de la LEB. La revolución del verano de 2022 fue completa. Se mantuvo al entrenador que amortiguó la caída, Ibon Navarro, en una decisión audaz aunque perdiera los seis últimos partidos. Y todo cambió. Un juego eléctrico y plástico que conectó con la afición y la reconquistó. Jugadores con carisma y compromiso, un entrenador con ambición y frescura y un grupo humano fabuloso que conectó de manera increíble. Y, claro, resultados. Además del título, Final Four de la BCL y tercer puesto en la ACB, el mejor en una década.

López Nieto definió a Rodríguez y Navarro como su ingeniero y su arquitecto. El club abrió ventanas y entró aire fresco. Recuperó capital humano, como los embajadores Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Tendió puentes con su afición, volvió a sembrar en colegios, creó sus equipos de veteranos. Identificación. Todo depende de que la pelota entre, pero se pueden crear las mejores condiciones para que ocurra. Y el Unicaja, con López Nieto a la cabeza, lo ha conseguido.

Accenture, 25 años de la mano del Parque Tecnológico

Una de las primeras grandes compañías tecnológicas en sumarse al Parque Tecnológico de Andalucía (renombrado bajo la marca Málaga Tech Park) fue Accenture, empresa con más de 733.000 empleados en todo el mundo. Desde entonces, han sido muchas las empresas que han seguido su estela.

El Centro de Tecnología Avanzada de Accenture España se inauguró en Madrid en 1992, pero la segunda sede que apareció en el mapa fue la de Málaga, en cualquier caso, con el paso del tiempo, acabaría convirtiéndose en un emplazamiento clave para la marca: si en el total del Centro posee 4.000 profesionales en nómina, unos 1.300 se encuentran en el PTA. Una fidelidad que el propio parque reconoció a Accenture, junto a otras diez empresas e instituciones, a propósito de su 30 aniversario.

Cuando aterrizaron en esta ciudad, hace ahora 25 años, el trabajo era mecánico y centrado en la codificación, el modelo era una cadena de montaje basada en ciertas piezas de ensamblaje: una factoría. Pero el objetivo era ambicioso: hacer una unidad de negocio puntera en España. Y lo consiguieron. Pasaron de la mera codificación al diseño del producto final. Todo, en medio de un proceso de adaptación continua a los cambios que se producen en el mundo tecnológico, aspecto que les llevó a convertirse en un referente a nivel europeo.

Marcos Castilla, la virtud temprana

El caso de Marcos Castilla constituye uno de esos contados ejemplos de absoluta brillantez a una edad temprana; incluso sonrojante para los más experimentados. Con 16 años, este joven pianista malagueño ya sabe lo que es llevarse un jurado de calle y ganar un concurso de aptitudes en prime time, en concreto, el Tierra de Talento de Canal Sur. Un altavoz público que le ayudó a impulsar su popularidad un peldaño más arriba.

Y también a seguir cosechando éxitos, como los que obtuvo los pasados 15 y 16 de julio al interpretar en el Teatro del Soho Caixabank, con la orquesta sinfónica Larios Pop y bajo la batuta del director Arturo Díez Boscovich, el concierto para piano n.º 21 en do mayor, K. 467, del célebre compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

Una cita que el joven Castilla afrontó, según comentaba a este periódico, con nervios pero de forma comedida; como mandan los cánones ante sucesos de este calibre. “Me impone mucho, porque lo he visto muchas veces en directo, pero no es lo mismo estar en el público que tener la oportunidad de poder compartir escenario con ellos. Va a ser inolvidable”. El resto, es historia.

Lourdes Zoraida Fernández, una de las mejores profes del mundo

No merecen menos aplausos quienes, guiados por su afán de servicio público, dedican sus esfuerzos diarios a formar a los integrantes de la sociedad del mañana, tal y como le ocurre a Lourdes Zoraida Fernández, docente del CEIP Mare Nostrum de Torrox premiada en la sexta edición de los Globlal Teacher Award 2023 (algo así como los Nobel de esta disciplina), concedidos por la plataforma AKS Education Award, por su extraordinaria metodología docente, erigiéndose una de las mejores educadoras sobre la faz de la tierra.

Un galardón que, como contó en el momento de su anuncio, ni ella misma era capaz de asimilar en un primer momento. “Estoy que no me lo creo, no me esperaba esto”. Una sorpresa que, al cabo, no era para menos, toda vez que reconocía haberse presentado por probar suerte e impulsada tras haber sido nominada por sus alumnos el año pasado a los Premios Educa Abanca, en los que quedó finalista para su categoría.

Entre los méritos que la llevaron a ganar el Global Teacher Award 2023, al que concurrieron 19.000 docentes de 69 países (de los que 500 fueron premiados), se encuentra su iniciativa Mujeres actuales que dejan huellas; que contemplaba llevar a conocer a Belén Rosado, una científica de la Universidad de Cádiz que trabaja en la Antártida, o a Soledad López, jugadora del equipo de balonmano Málaga Costa del Sol, entre otras mujeres. Su objetivo con esta forma de trabajar, dijo, fue transmitirles contenidos al alumnado, pero también “ayudarlos a vivir y a abrir su mente”.