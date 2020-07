Primark amplía un 60% su tienda en Málaga capital y será la más grande de Andalucía

La multinacional Primark ha ampliado un 60% su establecimiento en el centro comercial Larios en Málaga capital, pasando ahora a tener una superficie total de 6.345 metros cuadrados. La compañía ha anunciado este martes que tras esta ampliación el local en Málaga pasa a ser el más grande de la comunidad autónoma andaluza.

El establecimiento sigue teniendo dos plantas y es una de las principales locomotoras de ese centro comercial, ya que esta firma irlandesa ofrece ropa y otros productos a precios muy bajos. "A menudo nos preguntan cómo podemos ofrecer productos de alta calidad a precios tan competitivos. En Primark gestionamos nuestros procesos de forma un poco diferente a otras empresas. Gastamos muy poco en campañas de publicidad y no tenemos costosos anuncios de televisión. Solo vendemos nuestros productos en tienda y no incurrimos en gastos asociados a la venta online o red de entregas. Ahorramos siempre en las pequeñas cosas: no utilizamos perchas o etiquetas caras, para mantener nuestros precios bajos y centrarnos en las cosas que de verdad importan. Hemos trabajado duro durante muchos años para asegurarnos de que nuestros productos se fabrican cuidando y respetando los derechos de los trabajadores y del medio ambiente", afirman desde la compañía en un comunicado de prensa. No obstante, el hecho de no vender por internet les está ocasionando múltiples problemas ya que el confinamiento por el coronavirus en muchos países provocó el cierre de las tiendas durante varias semanas y les ha hecho acumular millones de prendas en stock, con el consiguiente desfase financiero y pérdida de ingresos.

La apertura de las tiendas empieza a darle un respiro a la multinacional de moda y, según explica Carlos Inacio, director general de Primark en España, “estamos muy contentos de haber aumentado el espacio comercial de nuestra tienda en el Centro Comercial Larios para ofrecer más moda increíble a precios increíbles a nuestros clientes de Málaga. España es un país muy importante para Primark y esperamos seguir contribuyendo con la comunidad, tal y como hacemos en todas aquellas en las que tenemos presencia”.

Primark cuenta con 48 tiendas en España; 11 ubicadas en Andalucía, de las cuales dos se encuentran en Málaga –Centro Comercial Larios y Centro Comercial Parque Miramar en Fuengirola–. La primera tienda de la compañía en Andalucía abrió en 2007 en la ciudad de Jerez. Primark cuenta actualmente con 1.800 empleados en la comunidad autónoma.

La multinacional irlandesa abrió su primer establecimiento en 1969 en Dublín con el nombre Penneys y ahora cuentan con 370 establecimientos en doce países entre Europa y Estados Unidos. Según señalan en su página web, la tienda más grande de Primark en el mundo se abrió en abril de 2019, está en Birmingham y posee 14.800 metros cuadrados en cinco plantas.