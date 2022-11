Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de matar a su mujer en Benalmádena

El Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, ha acordado esta lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del anciano detenido por matar supuestamente a su esposa tras asestarle más de veinte puñaladas en su domicilio de Benalmádena el pasado viernes.

El individuo, que ha sido examinado por el médico forense antes de prestar declaración, ingresará a petición de la fiscalía en un modelo psiquiátrico del centro penitenciario al que sea derivado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pues cabe recordar que padecía Alzheimer.

De momento, el presunto autor de los hechos está investigado por un delito de homicidio, aunque no se descarta que a lo largo de la instrucción se le pueda imputar algún otro delito, indican las mismas fuentes.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:50 horas del viernes en un piso de la avenida Antonio Machado. El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de un posible caso de violencia de género y activo a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias. Hasta allí se desplazaron los equipos de emergencia, que hallaron el cuerpo sin vida de la mujer, a la que el marido, que sufre demencia y deterioro cognitivo, había asestado más de veinte puñaladas por todo el cuerpo.

Según explican fuentes policiales, la víctima solicitó auxilio a través del 091. Al ser imposible el acceso a la vivienda, los agentes desplazados hasta el lugar tuvieron que solicitar la presencia de Bomberos que, al no conseguir abrir la puerta, procedieron a acceder con una escalera de incendios por la terraza.

Al observar sangre desde la ventana, los agentes de la Comisaria se adentraron en el domicilio y pudieron ver a la víctima en el suelo, ya sin constantes vitales, y al presunto autor, un varón de 80 años, en el dormitorio. El hombre no opuso resistencia al arresto, según explican desde la Comisaría. Los servicios médicos que acudieron al lugar no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

Denuncias previas

También apuntan fuentes policiales que en los últimos meses el autor había sido detenido en tres ocasiones por violencia de género. Según las denuncias previas, tenía diagnosticado Alzeimer desde primeros de año. Desde el TSJA confirman que la mujer la mujer no continuó en ninguno de los casos con las denuncias en sede judicial, negándose a ratificar. "Al no haber testigos de los hechos y no contar con la denuncia de la víctima, el Juzgado se vio obligado a archivar los casos", explican.

Por el momento, se están elevando todos los detalles del caso a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, perteneciente al Ministerio de Igualdad. Será este organismo el que determinará la catalogación de violencia de género.

El suceso tuvo lugar en la conocida urbanización Los Maites. Los vecinos de la pareja se han mostrado sorprendidos y consternados por la noticia. "Era un matrimonio mayor inglés, normal, educado, nunca hubiéramos pensado que pasara algo así", comentaban este sábado. No obstante, en las conversaciones generadas por la tragedia hubo alguna referencia a peleas previas, "aunque nada fuera de lo normal".

En establecimientos cercanos sí que notaron cierto deterioro cognitivo en el presunto autor del crimen. "Parece que estaba empezando a tener algo de demencia o Alzheimer, aunque todavía era poca cosa", sostiene una comerciante de la zona, que no sabe precisar si la pareja tenía hijos o familia.