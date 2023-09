Sanitarios reclaman en el Clínico de Málaga "medidas efectivas" contra las agresiones

"Es una vergüenza que aquí puedas tú circular a cualquier hora por donde te dé la gana". Es lo que dice el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, este viernes durante la concentración de protesta de los profesionales del Hospital Clínico de Málaga para reclamar "medidas efectivas" para luchar contra las agresiones a sanitarios, entre las que apuntan sobre todo al control de accesos.

La junta de personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga criticó que, "ante el alarmante aumento del número de agresiones, las medidas planteadas por la dirección-gerencia del centro hospitalario en este aspecto son imposibles de cumplir sin los medios y las actuaciones necesarias". Además, los sindicatos SMM, CSIF, CCOO, SATSE, UGT y FTPS no entienden que, "siendo el centro sanitario con el mayor número de agresiones de la provincia, no se le dote con los medios suficientes para evitarlas".

Durante la protesta, el presidente del Sindicato Médico de Málaga (SMM), Antonio Martín, ha aludido al control de acceso en el citado Hospital, que "tiene por su característica arquitectónica muchos sitios por donde tú puedes entrar y circular y eso entorpece el trabajo de los profesionales", además de que "fomenta que se puedan producir las agresiones como se han producido porque siempre hay más acompañantes de los que están autorizados".

Por ello, ha reclamado que "por fin" se tomen "medidas drásticas de control como lo hay en otras instituciones". "Es una vergüenza que aquí puedas tú circular a cualquier hora por donde te dé la gana", ha apostillado.

De igual modo, ha insistido en "que se cumplan las medidas que están escritas en los procedimientos; es que ni siquiera eso se ha hecho hasta ahora", ha advertido, dejando claro que "vamos a estar vigilantes todos los sindicatos para que las medidas se empiecen a ejecutar" y su "efectividad". "Si no son suficientes, seguiremos exigiendo más medidas hasta bajar el nivel de agresiones que hay aquí", ha añadido.

En cuanto a las medidas ya anunciadas por el centro, las ha valorado, pero "creemos que son insuficientes, ya llegan tarde, porque si no, no hubiese habido las agresiones y lo único que también han hecho es activar cosas que antes tenían que estar funcionando que no funcionaban".

Ha dicho que "se necesita una vigilancia a todas horas, no puede ser una vigilancia por la mañana de un nivel, por la tarde de otro nivel y por la noche de otro nivel, así tiene que haber una constancia y también que el personal respete todas esas normas", ha abundado.

Por su parte, Concha Aragón, secretaria de la sección sindical del Hospital Virgen de la Victoria, ha advertido de que "el personal está viniendo a trabajar con miedo, tiene psicosis" y ha abogado por concienciar y sensibilización "porque el personal de aquí lo que está es para ayudar, no que estén trabajando con miedo".

De igual modo, ha lamentado las "tantas agresiones como hay" y ha vuelto a reclamar medios para el control. "Es que esto parece un Hospital de puertas abiertas porque hay muchas puertas y no hay control y entra todo el mundo por todas partes" y "aquí no hay el suficiente control".

"Es el hospital que más agresiones tiene de toda la provincia y las medidas que toma la dirección no son suficientes y lo que pedimos es más medidas", ha subrayado.

En la misma línea se ha pronunciado Miguel Ángel Guerrero, del Sindicato de Técnicos en Cuidado de Enfermería, al tiempo que ha agregado que "estamos desprotegidos". "Los trabajadores de la sanidad y los profesionales de este hospital lo único que queremos es venir a trabajar con garantías de seguridad, que es lo que pedimos todo el mundo, nadie quiere que vayan a trabajar y le agredan".

"Hemos pasado de los aplausos en la época de pandemia a las bofetadas, a los insultos", ha dicho y ha añadido que "el problema es que a veces no todas las agresiones se quedan registradas, porque la mayoría de las agresiones verbales no se comunican y no queda registrado". Por último, también se ha referido al control de acceso.

Por su parte, la portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha incidido en que "ninguna situación justifica ninguna agresión". Asimismo, ha advertido de que "es fundamental que se fortalezca la sanidad pública andaluza". "Hemos sufrido este verano cómo ese plan de verano de Moreno Bonilla ha supuesto el recorte y la precarización de la calidad del Servicio Público Andaluz de la sanidad y, por tanto, es fundamental que por parte de la Junta se refuerce el servicio público andaluz de la sanidad y se cumplan todos los protocolos para garantizar que los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad pública pueden desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad".

Las medidas anunciadas por el Hospital Clínico

Por otro lado, este pasado miércoles el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga informó de que se ha reforzado el control de accesos, tránsito y estancia de usuarios en el servicio de Urgencias, aumentando para ello la presencia de vigilantes de Seguridad en el área de clasificación de pacientes, fundamentalmente. De este modo, se reducirá el volumen de personas que se encuentren en esta área del centro.

Además, y por otro lado, también indicaron que se va a poner en marcha un control más exhaustivo de los acompañantes y familiares que accedan al servicio de Urgencias de este centro sanitario, que en periodo de alta frecuentación aumenta considerablemente el número de atenciones, ha indicado la Junta en un comunicado.

En este sentido, precisaron que se van a implantar una serie de pulseras identificativas que portarán en todo momento los usuarios, algunas de las cuales ya se encuentran en activo, para poder identificar en cualquier momento a las personas que acompañan a pacientes, especialmente si son vulnerables, casos en los que siempre se permitirá la presencia de un acompañante.

De igual modo, y dentro del servicio de Urgencias, también se extremarán los controles de acceso a las áreas de policlínica y de observación, con el objetivo de aumentar la seguridad en estas dependencias del servicio de Urgencias.

Por último, señalaron que en los próximos meses, y a medida que se vayan consensuando el resto de medidas con todas las partes implicadas, han señalado que se irán implantando otras actuaciones de control de acceso y tránsito en el servicio de Urgencias, así como en otras áreas del centro para aumentar los niveles de seguridad tanto para profesionales como para usuarios, tal y como se encuentra contemplado dentro de las prioridades de gestión de la dirección del centro desde hace meses.