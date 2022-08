Prostitutas se manifiestan en Málaga contra la abolición de la actividad: "Estamos contra la trata, solo queremos trabajar"

La calle Larios se inunda de paraguas rojos y mascaras. Anular o valorar la ley de prostitución. Una actividad que, de momento, continua siendo 'alegal' en España. No está prohibida, ni regulada todavía. Más de 200 trabajadoras sexuales situadas en el centro de la ciudad malagueña reclaman la libertad de su profesión y además exigen que no se derogue dicha ley. Aseguran que esto es "prohibicionismo" y no "abolición". Una realidad que podría cambiar muy pronto. "Todas estas mujeres que han venido a manifestarse, hacen su trabajo porque quieren", subraya Susana Pastor, presidenta de la plataforma de Personas Afectadas por la ley de abolición, lleva más de 12 años como encargada de la plataforma. Relata que están totalmente en contra de la trata y del proxenetismo, "es más, lo condenamos", asegura.

El Gobierno de España pretende terminar con la prostitución bajo una ley que perseguirá la trata y proxenetas y que defiende en la protección de la mujer. Pastor, por otro lado, afirma representar los intereses de unas 150. 000 trabajadoras sexuales en España de las cuales 3.000 se quedarán sin poder ejercer su trabajo de una manera libre en la Costa del Sol. El debate político se presenta ante dos extremos, la defensa de la abolición de la prostitución y la otra que aboga por su regulación. Pastor relata que se debería distinguir entre aquellas mujeres "victimas de explotación sexual" a "las mujeres que pueden ejercer la prostitución libremente".

Se habla de la 'industria del rescate' en el Gobierno, resolver la problemática con 400 al mes para aquellas trabajadoras que vivan de esta ocupación y que se encuentren desamparadas. "Díganme a nosotras que vamos a hacer con tan poco dinero al mes", manifestaba la presidenta de la plataforma.

Por otro lado, las trabajadoras han puesto en valor los derechos de la mujer ante la libertad de su trabajo, denuncian que no tienen ningún tipo de apoyo por parte de las asociaciones feministas, "necesitamos que una mujer defienda a otra mujer, ahora mismo nos sentimos machacadas", asegura Pastor. El plano político está claro. Las trabajadoras sexuales que hoy se han presentado en calle Larios reclaman que se "les escuche" desde el Gobierno y que "se valore de nuevo la abolición"

El 12 de julio, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso en el debate de la Nación, puso en valor diversas "conquistas sociales" del Ejecutivo y afirmó que esperaba conseguir la "abolición definitiva de la prostitución en España". Además, el pasado 7 de junio el Congreso aprobaba la toma en consideración de una proposición de Ley del PSOE que recoge la modificación del artículo 187 del Código Penal para que se "castigue de forma general al proxenetismo, sin exigir relación de explotación", aseguraba Sánchez, el Presidente del Gobierno.

El PSOE sacó adelante su propuesta de ley con los votos a favor del PP y de Podemos, pero no consiguió convencer a los comunes ni a sus socios en el Congreso que se mostraron en desacuerdo con la perspectiva de la ley.

Las enmascaradas alzan la voz reclamando que les dejen "libres" y les permita ejercer su profesión sin "esconderse". "Pedimos a los partidos políticos y a las organizaciones sociales, que no permitan que se prive nuestro trabajo libremente decidido y ejercido por nosotras", concluye Pastor en el manifiesto.