"¿De verdad me puedo quitar la mascarilla en el recreo?"

La Consejería de Salud y Familias confirmó este jueves la eliminación del uso obligatorio de mascarillas durante el recreo y en clases de Educación Física cuando estas actividades se realicen al aire libre. El consejero de este departamento, Jesús Aguirre, apuntaba que desde el Gobierno andaluz quieren que “los niños puedan estar sin mascarilla, pero haciendo una llamada a la responsabilidad”. Son las 09:00 y padres y niños se agolpan a las puertas de los colegios -. Algunos escolares corren porque llegan tarde al comienzo de la primera clase del día. Otros, -ya dentro del centro- mueven efusivamente sus manos para despedirse de sus padres, que esperan al otro lado de la valla. Saben que es el primer día que pueden desprenderse de su cubrebocas durante el recreo y algunos aún “no creen” que, después de dos años, puedan relacionarse con sus compañeros al aire libre sin que este complemento sea un obstáculo. Este es el caso de Marcos y Adrián, dos hermanos mellizos, que pensaban que su padre bromeaba cuando les informó días anteriores de que posiblemente la Junta de Andalucía aprobase esta medida. Nada más abrir los ojos esta mañana, ilusionados, han preguntado si, finalmente, iban a poder jugar con sus amigos sin mascarillas. En el CEIP Almudena Grandes, la mayoría de padres se muestran conformes con el levantamiento, ya que alegan que los niños “son pequeños y están cansados”. Miguel Rubio, progenitor de Miguel y Noa -de seis y ocho años, respectivamente- manifiesta que ya estaban “muy agobiados”. Por su parte, Domingo Moreno, padre de Lucas -de seis años- expresa que sus hijos “están encantados” con la determinación y que no cree que la relajación de las restricciones pueda traer un repunte de contagios, ya que “en el comedor están todos sin mascarillas. Corren el mismo riesgo”, apunta. Nacho Luque, padre de Álvaro -de seis años- tampoco considera que el levantamiento pueda derivar en complicaciones para la pandemia porque, al ser pequeños, cuenta que “ya hay muchos que se las bajan en clase o las llevan mal puestas”. Sin embargo, quienes han sufrido los estragos de la Covid se muestran menos receptivos a esta medida. Es el caso de María Jesús Farsán, una cuidadora de niños que se contagió el año pasado y estuvo varias semanas ingresada. “En mi casa se pasó muy mal. Mi vecino falleció mientras yo estaba ingresada”. Por ello, María Jesús considera que “todavía no estamos en momento de quitarnos las mascarillas”. Asegura que Sergio, el mayor de los niños que atiende, con solo tres años, “no quiere salir de casa sin su mascarilla”. Los profesores de Educación Física José Carlos González y Rocío Salinas del centro que rinde homenaje a la escritora y columnista madrileña explican que “no han hecho muchas fiestas cuando les han informado de que se las podían quitar”. Están al aire libre -en el patio-, practicando deporte, pero los alumnos de sexto de Primaria -casi en su totalidad- no se desprenden de sus mascarillas. En cambio, los de segundo sí lo hacen, a excepción de unos pocos las mantienen por petición de sus padres. “A nosotros como profesores nos parece bien. De hecho, hay algunos docentes que ya se las están quitando”, manifiesta González. Aunque apunta que es “un estorbo”, admite que él no se la va a quitar porque lleva dos años sin resfriarse y le funciona bien dejársela puesta. Salinas, que también es jefa de estudio, reconoce que acoge “muy bien la medida” y que ella sí se va a quitar la mascarilla cuando sea posible. No obstante, indica que de esta manera será “más complicado” detectar un foco de coronavirus en el colegio y llevar a cabo el correspondiente rastreo. Cabe recordar que en Andalucía no hay ninguna restricción al aire libre -excepto para eventos masivos o deportivos- desde este jueves. Una jornada en el que la tasa de positivos de coronavirus en la provincia malagueña se incrementó en 25 puntos en un día con 526,1 casos por 100.000.